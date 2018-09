Je me suis placé dans une petite chambre et j'ai commencé à voir la tornade s'en venir. J'ai vu beaucoup de débris et j'ai même senti le bloc-appartements vibrer , a témoigné Denis Tessier, un sinistré de la tornade dans le secteur du Mont-Bleu à Gatineau, en entrevue à Radio-Canada.

J'ai eu vraiment peur, j'ai pogné ma petite chienne et je me suis cachée , a expliqué sa conjointe.

Le phénomène météorologique s'est formé aux alentours de 17 h, vendredi, et a causé des dégâts partout sur son passage.

Environnement Canada a confirmé que cette même tornade a frappé des deux côtés de la rivière. La tornade pourrait avoir été de force 2, avec des vents de 179 à 218 km/h. Cette information ne sera confirmée qu'au cours des prochaines heures, avec l'arrivée sur les lieux des inspecteurs d'Environnement Canada.

Plus tôt vendredi, Environnement Canada avait signalé sur son site web la présence d'une ligne d'orages violents s'étendant du nord-est de Gatineau au nord-ouest d'Althorpe qui pouvait produire de puissantes rafales, de la grêle, de fortes pluies et de brèves tornades isolées .

Bon nombre de secteurs ont été durement touchés : Dunrobin, dans l'ouest d'Ottawa ; la municipalité du Pontiac, dans l'Est-Ontarien, et le secteur du Mont-Bleu, à Gatineau.

Le directeur général des Services de protection et d’urgence d'Ottawa, Anthony Di Monte, a indiqué que 25 personnes ont été blessées et traitées par les ambulanciers paramédicaux, dont 5 pour blessures graves. Ces dernières ont été transportées en centre de traumatologie.

Selon un bilan préliminaire de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais, cinq patients auraient été transportés à l'hôpital. On ignore encore l'état de santé des blessés dans cette région.

Des résidents dans le noir

Les résidents de la région d'Ottawa et de Gatineau se réveillent dans le noir, samedi matin. Au total, plus d'un demi-million de clients sont privés d'électricité. Au plus fort de la crise, plus de 180 000 clients ont été touchés au Québec.

À 7 h, en Outaouais, 44 829 clients sur 215 263 étaient privés d'électricité. À Ottawa et dans sa région, ils sont 161 000 clients et 49 547 dans l'Est ontarien.

On a au-delà de 200 équipes qui sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant , a indiqué Jonathan Côté, porte-parole d'Hydro Québec. Toutes les équipes qui sont disponibles qu'on peut rappeler, on le fait.

Philippe Couillard se rendra en Outaouais

Le premier ministre Philippe Couillard suspendra sa campagne électorale pendant une partie de la journée, samedi, afin de venir constater les dégâts en Outaouais. Il sera au Cégep de l'Outaouais, où sont hébergés des centaines de sinistrés, en matinée. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, l'accompagnera.

Je suspendrai ma campagne demain matin pour me rendre en Outaouais afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens touchés par cette tornade et d'échanger avec les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain.#PolQc — Philippe Couillard (@phcouillard) 22 septembre 2018

