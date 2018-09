La commission judiciaire du Sénat a reporté le vote de confirmation de la nomination du juge Brett Kavanaugh après que Christine Blasey Ford, professeure de psychologie, eut accusé la semaine dernière Kavanaugh d'avoir tenté de la violer en 1982.

Des représentants de la commission et les avocats de Ford négocient, depuis, les conditions d'une audition de Ford par la commission sénatoriale, qui doit également entendre Kavanaugh.

Selon CNN, citant deux sources au fait des tractations, les sénateurs républicains devraient proposer de décaler à mercredi les auditions de Kavanaugh et de Ford.

« Juge Kavanaugh, j'ai accordé un nouveau délai au professeur Ford afin qu'elle décide si elle veut témoigner devant le Sénat comme elle l'a déclaré la semaine dernière », a écrit sur Twitter le président républicain de la commission, Chuck Grassley, en toute fin de soirée vendredi, sans préciser quel était ce délai.

« Elle doit décider afin que nous puissions avancer. Je veux l'entendre. J'espère que vous le comprenez. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être indécis », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, Grassley a déclaré que le vote de confirmation de la nomination de Kavanaugh aurait lieu lundi si aucun accord n'était trouvé avant samedi avec les avocats de Ford pour la date et les modalités de son témoignage.

Cette annonce a alors provoqué des critiques de la part de l'une des conseils de Ford.

« L'imposition de délais agressifs et artificiels concernant la date et les conditions d'une audience a créé une anxiété et un stress énormes et injustifiés pour le professeur Ford », a écrit Debra Katz dans un courriel envoyé au personnel de la commission judiciaire du Sénat.

Votre traitement cavalier d'une survivante d'une agression sexuelle qui a fait de son mieux pour coopérer avec la commission est totalement inapproprié. Debra Katz, avocate représentant Christine Blasey Ford

La commission judiciaire du Sénat a proposé à Christine Blasey Ford de l'entendre lundi, ce qui, selon son avocate, n'était pas possible pour des raisons de sécurité. Ford est prête à témoigner d'ici jeudi. Kavanaugh, lui, avait dit qu'il était disposé à témoigner lundi.

La nomination du juge Kavanaugh doit être confirmée tout d'abord par la commission judiciaire du Sénat, puis par l'ensemble des sénateurs.

Donald Trump a estimé vendredi sur Twitter que Brett Kavanaugh était la proie de « gauchistes », défendant « un homme bien à la réputation irréprochable ».

Christine Blasey Ford est sortie de son anonymat le week-end dernier et a fourni au Washington Post des détails sur l'agression dont elle dit avoir été victime en 1982 quand elle-même, âgée alors de 15 ans, et Brett Kavanaugh, qui avait 17 ans, étaient lycéens. Le juge nie « catégoriquement et sans équivoque ».