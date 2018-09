Tandis que les rivières ne cessent de gonfler, les autorités font état d’au moins 43 morts, dont un homme âgé retrouvé sans vie dans une camionnette submergée en Caroline du Sud.

Les résidents sont appelés à faire preuve de vigilance avant le retour à la normale, les autorités recommandant de se rendre vers des terrains plus élevés.

Bien que les vents soient partis et que la pluie ne tombe plus, l'eau est toujours là et le pire reste à venir. Henry McMaster, gouverneur de la Caroline du Sud

Depuis Las Vegas, le président Donald Trump a déclaré que la Caroline du Sud allait faire face à une situation « difficile ». « Le gros coup vient quelques jours plus tard et ce sera le plus grand qu'ils aient jamais eu », a déclaré le président, qui a visité la Caroline du Nord et la Caroline du Sud plus tôt cette semaine.

Alors que des résidents de Virginie et des deux Carolines sont de nouveau alimentés en électricité et que les travaux de ramassage des débris ont commencé, de vastes régions demeurent inondées.

Des sauveteurs ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et des véhicules militaires à grandes roues pour évacuer une centaine de personnes d'un comté du sud-est de la Caroline du Nord, où une digue a été percée par les eaux. Photo : Reuters

Des sauveteurs équipés de lunettes de vision nocturne ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et des véhicules militaires à grandes roues durant la nuit pour évacuer une centaine de personnes d'un comté du sud-est de la Caroline du Nord, où une digue a été percée par les eaux.

En Caroline du Sud, les autorités ont ordonné à environ 3000 personnes de quitter leurs maisons situées près de la rivière Lynches. qui pourrait atteindre des niveaux d'inondation record tard samedi ou tôt dimanche, selon le Service météorologique national.

Fatigue et colère

Audra Mauer, qui a perdu sa maison il y a deux ans, lorsque l'ouragan Matthew a frappé, risque de perdre de nouveau sa demeure à cause de Florence. Elle estime qu’aucune amélioration n'a été apportée après Matthew. « Ils n'ont pas nettoyé les fossés », dit-elle.

À une quarantaine de kilomètres de la côte de la Caroline du Sud, Kevin Tovornik a arraché la moquette et enlevé des meubles à titre préventif. Il pense que les inondations n’épargneront pas la maison qu'il possède depuis 20 ans à Conway, où la rivière Waccamaw menace de déborder.

On a commencé à fermer les ponts et la circulation devient compliquée, raconte-t-il. « Traverser la ville de 23 000 habitants prend des heures », ajoute-t-il.

À Wilmington, les 120 000 habitants demeurent pour la plupart coupés du reste de la Caroline du Nord, les routes s'y rendant étant toujours inondées.

Le gouverneur de la Caroline du Sud a estimé les dommages causés par l'inondation dans son État à 1,2 milliard de dollars. Il a qualifié ces inondations de « la pire catastrophe de l'histoire moderne de l’État ».

De son côté, le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, chiffre les dommages dans son état en milliards de dollars, sans livrer une estimation précise.

Un ouvrier pose des sacs de sable sur un bâtiment en prévision des inondations après l'ouragan Florence à Conway, Caroline du Sud, États-Unis. Photo : Reuters/Randall Hill

Préoccupations environnementales

La société Duke Energy a déclaré qu'un barrage contenant un grand lac à la centrale de Wilmington a été endommagé par la crue des eaux et qu'il est possible que des cendres de charbon d'un dépotoir adjacent finissent dans la rivière Cape Fear.

Se voulant rassurant, Paige Sheehan, porte-parole de Duke Energy, a déclaré que la direction de l’entreprise ne croit pas que la brèche à la centrale électrique de L.V. Sutton constitue une menace importante d'inondation pour les collectivités voisines parce que la rivière est déjà en crue.

Par contre, le centre national des ouragans NHC dit surveiller quatre zones de l'Atlantique, craignant une nouvelle menace météorologique tropicale.