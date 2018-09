En entrevue avec Louis-Philippe Ouimet, il explique qu’il avait besoin d’un espace plus personnel pour expérimenter en dehors du cadre d’Arcade Fire, de sa carrière de composition ou de ses autres collaborations.

Il s’agit d’un album concept enregistré entre Montréal, New York et le Japon, où il est allé recueillir des sons de la nature.

Le multi-instrumentiste raconte que les liens qui unissent les membres d’Arcade Fire demeurent très forts après plus de 15 ans de collaboration.

Maintenant c’est quelque chose entre un band, un mariage, une famille… et aussi comme un bureau. On a travaillé ensemble pendant 15 ans à peu près. On est tous des amis encore. C’est un privilège et une expérience rare et bizarre.