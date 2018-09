En Gaspésie, les pannes ont touché plus de 1600 clients, et au Bas-Saint-Laurent 3700, indique le conseiller communication et collectivités chez Hydro-Québec pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, Réjean Savard.

Selon lui, le bilan s'alourdira au cours des prochaines heures.

Réjean Savard explique que les forts vents qui soufflent toujours sur le territoire compliquent le travail des monteurs de lignes qui tentent de rétablir le courant.

Nos équipes sont à pied d'oeuvre. [...] Avec les vents qui perdurent, donc ça contraint beaucoup le travail des monteurs. Réjean Savard, conseiller communication et collectivités chez Hydro-Québec pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

Pour l'instant, Hydro-Québec ne peut s'avancer sur le moment où le courant sera rétabli.