« Évidemment, les fumeurs ne sont pas contents, mais les non-fumeurs le sont », constate la porte-parole du centre SaskTel, Cheri Hamilton, précisant que la décision concerne « la santé et de la sécurité de nos invités ». Elle croit que le changement sera probablement controversé, mais qu’il est nécessaire de le maintenir.

Une zone dédiée permettait de fumer à l’extérieur du bâtiment, tout en respectant les règles de la Ville de Regina. Après examen, le personnel de l’aréna a décidé qu'il était trop risqué de maintenir cette zone, car elle pouvait être utilisée pour faire entrer clandestinement des marchandises sur le site sans être remarqué par la sécurité. « Il y avait des endroits où les gens pouvaient sauter au-dessus des barricades ou passer à travers la barrière », dit Cheri Hamilton.

La porte-parole du centre Sasktel soutient que la politique antitabac avait besoin d'être renforcée. Photo : Radio-Canada/Don Somers

Ce n’est que dans le cas d’événements durant toute une journée, comme les pow-wow, que les personnes ayant quitté le centre SaskTel pour fumer seront autorisées à y retourner, à condition de passer à nouveau par la sécurité. Dans les cas d’événements plus courts, les fumeurs ne seront pas autorisés à entrer à nouveau dans le bâtiment.

SaskTel affirme maintenir sa politique de tolérance zéro en ce qui concerne l’interdiction de fumer dans son enceinte. Les personnes décidant de fumer dans le centre seront expulsées, selon la porte-parole de l’organisme.

L’alcool est un plus gros problème, selon une cliente du centre

Janelle Barkman, qui assiste fréquemment à des concerts, dit qu’il est facile de cogner sur les fumeurs, mais que la consommation excessive d’alcool au centre SaskTel lui cause bien plus de torts.

« Ma consommation de tabac ne change pas mon comportement », déclare Janelle Barkman. Elle prédit que les agents de sécurité devront gérer plus de personnes fumant à l’intérieur, en plus des bagarres et comportements « odieux » causés par l’alcool.

« Je peux seulement imaginer ce qui va se passer quand l’interdiction de fumer sera totale et que personne ne pourra sortir », dit-elle.

Le centre SaskTel affirme que tous les stades majeurs en Amérique du Nord ont adopté des politiques similaires et que c’était seulement une question de temps avant que l'aréna emboîte le pas.