La mairesse de la Municipalité de Pontiac, Joanne Labadie, a affirmé qu’une quinzaine de maisons ont subi de nombreux dommages.

En entrevue dans le cadre d'une émission spéciale sur les ondes de Radio-Canada, elle a précisé que de nombreux arbres et des fils électriques sont tombés au sol.

Notre service d’incendie est sur le terrain avec les policiers pour vérifier le secteur où les maisons ont été affectées et pour voir s’il y avait des gens avec des blessures. Heureusement pour l’instant il n’y en a aucun , a indiqué Mme Labadie.

On a beaucoup d'arbres qui ont été arrachés […] des poteaux électriques qui jonchent les rues. C'est impraticable, ça va prendre plusieurs jours à nettoyer tout ça, explique le directeur du Service d'incendie de Pontiac, Richard Groulx.