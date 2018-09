L'usine de panneaux Norbord se rapproche de plus en plus de sa réouverture. Cette fin de semaine, l'usine de panneaux recevra par convois plusieurs chargements de pièces hors-normes servant à fabriquer un séchoir, le plus gros du genre au monde.

Un convoi par jour devrait circuler sur la route 169 et la route 155 sur 21 kilomètres. D'une largeur de 7,1 mètres, ce convoi nécessite un empiètement sur les deux voies. Le tout se fera sous escorte policière. Le ministère des Transports indique qu'on essaiera de moins perturber la circulation possible, mais demande tout de même à la population de planifier ses déplacements.

« Les heures de passage sont vérifiées pour être sûr que ça n,entre pas en conflit avec les heures de pointe parce que l'objectif du ministère, c'est vraiment d'assurer la sécurité de tous les usagers et également qu'il y ait le moins d'impact possible sur le réseau routier. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment le samedi et dimanche vers 6 h le matin qui est le moins problématique et le moins conflictuel au niveau des opérations des chantiers et pour les usagers de la route », explique la porte-parole du ministère des Transports, Andréanne Duchesne.

Une fois ouverte, l'usine comptera 120 employés. La moitié des postes devrait être pourvus par d'anciens travailleurs. Par ailleurs, des offres d'emploi sont affichées sur le site web de l'entreprise. Norbord veut combler plusieurs postes permanents dont certains de techniciens électriques, de superviseurs et de mécaniciens d'entretien.