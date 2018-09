« C’est un grand honneur », a affirmé le chanteur et guitariste Jérémie Brémault en entrevue à l’émission L’actuel, d’Ici Manitoba, vendredi. Son groupe représentera l’Ouest canadien au Festival international de la chanson de Granby en 2019.

Pour séduire le public du Chant’Ouest à Vancouver, Jérémie & The Delicious Hounds ont choisi d’interpréter trois de leurs chansons : Pas Facile, Je suis perdu et On n’a fait que commencer.

Les specteurs « ont dansé dans leurs chaises autant qu’ils pouvaient, et puis on [les] a fait chanter un peu aussi », explique Jérémie Brémeault.

Cette victoire revêt une signification particulière pour le chanteur. « Pour moi, personnellement, de marcher dans les pas de ma tante Nicole, ça fait chaud au coeur ».

Nicole Brémault est, en effet, lauréate du prix d'interprétation de l'année 1979. Les Brémeault ne sont pas les seuls Manitobains à s’être distingués dans le domaine.

Une victoire qui en rappelle une autre

Le même jour de l’année 1993, à Vancouver, c’est Marcel Soulodre, un autre manitobain, qui remportait le Chant’Ouest dans la catégorie auteur-compositeur-interprète, et dans celle de la chanson primée avec King Louis.

La victoire de Jérémie & The Delicious Hounds replonge Marcel Soulodre dans de bons souvenirs. « Je me souviens des musiciens avec lesquels j’ai joué, je me souviens des autres auteurs-compositeurs et des interprètes », a-t-il affirmé à l’animatrice de L’actuel vendredi.

Sa participation au Festival de Granby a constitué un tremplin vers son premier album. « J’ai fait la connaissance des amis que j’ai toujours dans la région de Montréal, qui sont toujours dans l’industrie de la musique. Ça m’a poussé à continuer à développer des chansons », raconte-t-il.

Pour Jérémie & The Delicious Hounds, il reste encore à déterminer la meilleure façon d’utiliser les 1000 $ et la séance d’enregistrement en studio offerts à la suite de leur victoire.

« On va réfléchir à la meilleure façon de poursuivre l’affaire. De nos jours, c’est plutôt des singles que les gens sortent », explique Jérémie Brémeault. Ce qui est certain, c’est que de nouvelles chansons se profilent à l’horizon.

Quant à savoir s’ils vivent déjà de leur art, « pas encore », répond Jérémie Brémeault en riant, « peut-être un jour, c’est le but ».