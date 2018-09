Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que je fais la distribution des jouets de la campagne des pompiers, on le réalise. On cogne à un endroit où sept ou huit personnes vivent dans un quatre et demi; il y a des lits dans le salon, les enfants couchent un à côté de l'autre et on le voit surtout dans les quartiers où il y a une grande diversité culturelle , a illustré Luc Fortin.

Luc Fortin estime que ce projet réussira à bien s'intégrer dans la revitalisation du centre-ville