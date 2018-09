Quand je suis sortie, je voyais que ça s’en venait noir [...] Je me suis dit: ça y est je vais mourir , raconte Céline Provost, une résidente du quartier.

Les vents violents ont arraché des morceaux de toiture à Gatineau, vendredi. Photo : Radio-Canada/Toni Choueiri

Quand je suis venu pour fermer les fenêtres, les débris ont commencé à voler de partout. C’était incontrôlable , relate pour sa part Gérald Labrècque, un autre résident. La seule chose que j’ai pu faire, c’est d’aller me cacher en dessous de la table.

Début du graphique (passez à la fin) Nous demandons la collaboration de la population pour éviter le secteur Mont-Bleu et Cité-des-Jeunes #Hull #Gatineau. Il est important de ne pas se rendre dans ce secteur par curiosité pour éviter de nuire aux opérations d'urgence. — PoliceGatineau (@PoliceGatineau) 21 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le système météorologique qui a frappé la région a laissé dans son sillage des dégâts considérables. En plus des arbres déracinés et des voitures endommagées, plusieurs édifices à logements des environs du boulevard de la Cité-des-Jeunes n'ont tout simplement plus de toit.

Des autobus de la Société de transport de l'Outaouais ont été envoyés dans le secteur pour abriter les sinistrés en attendant qu'ils puissent se rendre à la cellule de crise au Cégep de l'Outaouais. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, affirme qu'un deuxième centre d'aide aux sinistrés pourrait être ouvert.

La Croix rouge, qui est sur place au Cégep de l'Outaouais, demande aux citoyens de ne pas utiliser leur cellulaire, car une trop grande activité sur le réseau nuit aux efforts d'aide déjà difficiles sur le terrain.

Un feu à l'École secondaire Mont-Bleu

Un incendie s’est aussi déclaré à l’École secondaire Mont-Bleu. Ça s’est passé très rapidement, j’étais dans mon bureau avec mon animateur à la vie étudiante et nous savons consciemment qu’il y avait une grosse tempête qui se déroulait à extérieur , témoigne le directeur de l’établissement, Pierre Ménard. Dès que nous avons constaté qu’il y avait de la fumée dans l’école, nous avons décidé d’évacuer le personnel d’entretien ménager ainsi que les élèves qui étaient en train de vaquer à des activités sportives dans le bloc sportif de l’école.

Le mauvais temps a causé un incendie qui a endommagé l'École secondaire Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Les conditions météorologiques pourraient être en cause, selon un représentant du Service de sécurité incendie de Gatineau.

Il semblerait que ce soit la foudre ou un mini-ouragan qui soit passé dans le secteur , estime Daniel St-Jacques, chef des opérations du Service de sécurité incendie de Gatineau.

Les pompiers étaient encore à l'oeuvre après 20 h pour maîtriser le brasier.

Certains commerces des environs, dont des concessionnaires autiomobiles du boulevard Saint-Joseph, ont aussi subi des dégâts considérables.