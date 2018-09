Cet hebdo-magazine gratuit remplace les journaux La Frontière et L'Écho Abitibien, qui étaient dans le paysage médiatique de la région depuis 80 ans environ.

Le journal L'Éclat est la propriété de Lexis Média, qui avait racheté les journaux de TC Média lors de sa vente massives d'hebdomadaires en 2017.

On a travaillé vraiment dans un concept pour amener quelque chose de différent, indique Joël Caya, éditeur des journaux Le Citoyen et L'Éclat. Comme L'Éclat, il y en aura juste un et que c'est un produit régional qui est le même format, mais en papier glacé, il y aura de l'information.

On ne va pas chercher des faits divers, on va faire vraiment des recherches, parler des succès des gens, de l'information positive dans l'ensemble. On va retrouver de tout quand même, qu'on parle de sports, de culturel, mais les faits divers vont rester vraiment sur le web et dans l'hebdo Le Citoyen , ajoute-t-il.

Ce dernier continuera d'être distribué dans le Publisac dans les quelque 50 000 foyers de l'Abitibi-Témiscamingue.