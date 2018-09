À 63 ans, Pat Werestiuk chérit encore le souvenir du jardin de son enfance et des bons légumes qu'il produisait. L'homme a grandi dans la rue Gallagher du quartier Weston, à Winnipeg.

Mais aujourd’hui, il souffre d’un cancer de la prostate et plusieurs de ses amis d'enfance sont décédés de cancers.

Dans les années 1950 et 1960, le quartier où il vivait regorgeait d'industries. Une fonderie et un incinérateur de déchets entouraient d’ailleurs sa maison. En 1976 et en 1979, des niveaux élevés de plomb ont été détectés dans le sang d’enfants fréquentant les écoles Weston et Lord Nelson de Winnipeg.

La semaine dernière, l’école Weston a interdit temporairement à ses élèves de sortir pendant les récréations, après des révélations de CBC Radio-Canada. Celles-ci mentionnaient un rapport de 2009 qui montrait que 19 des 22 échantillons prélevés sur le terrain de sport de l’école contenaient des niveaux de contamination par le plomb dépassant les directives nationales pour la protection de la santé humaine.

Un niveau de plomb équivalent à 10 fois la mesure normale a été retrouvé dans le sol de l'école Weston de Winnipeg lors d'une analyse en 2007. Photo : Radio-Canada/John Einerson

« Il semble que l’école Weston ait un problème particulier en ce qui concerne le plomb, mais la raison en est inconnue », lit-on dans le rapport.

Lorsque son cancer a été diagnostiqué en 2010, Pat Werestiuk a réalisé des tests sanguins dont les résultats l'ont fortement surpris.

Pat Werestiuk a été étonné de constater les niveaux particulièrement hauts de plomb et de mercure détectés dans son sang. Photo : Pat Werestiuk

« Les résultats ont montré que les niveaux de plomb dans mon sang sont très élevés, ce qui me donne une double inquiétude. Je suis inquiet pour moi, mais surtout pour les enfants dans le quartier », dit-il.

L’homme demande que la province enquête sur de potentiels problèmes de santé auprès des anciens résidents du quartier Weston et de ceux qui y habitent actuellement.

« Je suis bouleversé de savoir que [la province] était au courant depuis si longtemps et que rien n'a été fait, rien », déplore-t-il.

De nouveaux tests le mois prochain

Pat Werestiuk a demandé à la province de financer une thérapie par chélation, dont le but est de débarrasser le corps des métaux lourds par voie intraveineuse. Selon lui, Santé Manitoba a rejeté sa demande, qui coûterait environ 3000 $.

C’est un coup dur pour tous ceux qui veulent se débarrasser du plomb ou de tout métal toxique. Pat Werestiuk

Un porte-parole provincial a déclaré ne pas pouvoir commenter les renseignements personnels sur la santé de Werestiuk. Toutefois, dit-il, si un médecin demandait des tests d’évaluation du niveau de plomb dans le sang ils seraient couverts par Santé Manitoba.

Les sites précédemment identifiés seront testés à nouveau en octobre et les résultats devraient être publiés en décembre, indique le porte-parole.

Avec des informations de Thibault Jourdan