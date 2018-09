Les partisans pourront enfin voir en action les nouvelles acquisitions des Bleus. Au printemps, l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean, avait repêché l’attaquant Hendrix Lapierre comme premier choix, suivi de Théo Rochette et de Loris Rafanomezantsoa.

Ces nouveaux joueurs amènent un vent d'optimisme au sein de l'équipe. Même si Yanick Jean affirme avoir revu ses attentes à la baisse, il prévoit une belle saison.

On va avoir une équipe beaucoup plus spectaculaire, on a énormément amélioré la vitesse de notre équipe. On a des jeunes joueurs qui vont jouer dans des rôles clés. On va être patient avec eux, mais, ce qui est certain, c’est qu’on va générer plus d’offensive, plus de chances de marquer. On a plus de profondeur.

De son côté, le capitaine Samuel Houde était bien heureux d'entamer la nouvelle saison au Centre Georges-Vézina.