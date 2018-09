L’ambiance semblait tendue vendredi au sein de l’équipe du Parti progressiste-conservateur (PPC) du Nouveau-Brunswick. Il a vraisemblablement subi les contrecoups d’une déclaration faite la veille.

Jeudi, le chef du parti, Blaine Higgs, a affirmé qu’il était prêt à former un gouvernement de coalition avec le Parti vert, le Nouveau Parti démocratique et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Cette dernière possibilité a mal été reçue par plusieurs membres de la communauté acadienne de la province.

Vendredi, son équipe a envoyé des communiqués de presse à ce sujet, en réaction à la couverture médiatique entourant cette déclaration.

Nous avons été stupéfaits de constater des titres de journaux associer le chef du Parti progressiste-conservateur à l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick , peut-on lire dans un communiqué signé par les candidats francophones Robert Gauvin, Kevin Haché et Claude Landry. Nous déplorons que les journalistes n’aient pas cherché à obtenir des précisions de M. Higgs sur ses propos concernant la possibilité de coalitions en cas de gouvernement minoritaire.

Kris Austin, chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, est convaincu que son parti remportera au moins un siège le 24 septembre. Photo : Radio-Canada

Un autre communiqué de presse vise directement le quotidien l’Acadie nouvelle. Blaine Higgs y affirme que les titres du journal créent une fausse impression chez les lecteurs.

M. Higgs a répondu qu'il travaillerait avec tout parti intéressé à faire progresser le Nouveau-Brunswick, une position qu'il maintient aujourd'hui , peut-on y lire. Malheureusement, l'Acadie Nouvelle a publié une série d'articles avec des titres comme celui-ci "Blaine Higgs Blaine prêt à gouverner avec I’Alliance des gens”.

Blaine Higgs réaffirme sa position

Malgré tout, Blaine Higgs a réitéré sa position lors d’un point de presse vendredi matin. Il ne ferme pas la porte à une coalition avec l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, mais garantit ne pas vouloir toucher aux droits des francophones.

C’est préoccupant si on écarte des gens parce qu’on ne peut pas s’entendre sur tous les points , a-t-il dit. Pendant des années on a marginalisé des gens en raison de certaines pensées contraires aux nôtres, mais on ne peut pas régler les problèmes du Nouveau-Brunswick de cette façon. Il faut qu’on trouve nos points communs.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, a affirmé être prêt à former un gouvernement de coalition jeudi. Photo : Radio-Canada/René Godin

Ses candidats francophones en renfort

Des candidats francophones du Parti progressiste-conservateur se sont portés à la défense de Blaine Higgs lors d’un rassemblement à Shippagan vendredi. Ils assurent aussi dans un communiqué que Blaine Higgs a l’intention de protéger les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

J’ai de la difficulté à m’asseoir avec quelqu’un qui veut faire régresser le bilinguisme au Nouveau-Brunswick , a toutefois lancé le candidat de Tracadie-Sheila lorsqu’il a été questionné à savoir s’il était prêt à travailler avec l’Alliance des gens.

Je n’accepte pas les positions de Kris Austin. Claude Landry, candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Tracadie-Sheila

Blaine Higgs avec les trois candidats qui signent un communiqué de presse à sa défense. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Kevin Haché, candidat pour la circonscription de Caraquet, s’est montré plus nuancé : Je suis prêt à travailler avec quelqu’un pour faire avancer la province, mais s’il soulève un de ces points-là, on ne l’écoutera pas et on va lui demander de partir, dit-il en référence aux positions anti-bilinguisme de Kris Austin.

Rappelons qu’un gouvernement de coalition demeure une scénario hypothétique. Ce genre de décision est généralement prise le soir-même ou le lendemain des élections.

Par ailleurs, il n’y a jamais eu de gouvernement de coalition dans l’histoire du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de Catherine Allard