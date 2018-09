Environnement Canada a confirmé que la tornade a frappé le secteur de Dunrobin, dans l'ouest d'Ottawa, avant de traverser à Gatineau. De nombreuses maisons ont été sévèrement endommagées.

Le plus récent bilan du Service paramédic d'Ottawa faisait état de six patients transportés à l'hôpital, dont quatre qui étaient gravement blessés. Au total, environ 25 personnes ont été blessées dans la capitale.

L'hôpital d'Ottawa a déclaré sur Twitter, tard vendredi soir, qu'il soignait « six personnes qui souffraient de blessures liées à la tempête ». Parmi elles, deux se trouvaient dans un état critique et un autre souffrait de blessures graves, alors que les autres étaient dans un état stable.

Selon un bilan préliminaire de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais, cinq patients auraient été transportés à l'hôpital. On ignorait, vendredi en fin de soirée, l'état de santé des blessés.

À 1 h 15 samedi, 92 108 clients d'Hydro Ottawa, 59 373 clients d'Hydro-Québec en Outaouais et 37 517 clients d'Hydro One dans l'Est ontarien étaient sans électricité.

Une maison a été lourdement endommagée à Dunrobin, à l'ouest de la ville d'Ottawa. Photo : Sandra Spinks

Des vents de 200 km/h

Nous pouvons affirmer avec certitude qu'une tornade a traversé le secteur de Dunrobin avant de traverser à Gatineau et qu'elle a causé beaucoup de dommages , a indiqué le météorologue Peter Kimbell.

Il a expliqué qu'Environnement Canada a pu rapidement confirmer la thèse d'une tornade, puisque des employés du ministère en ont été témoins. Selon les informations préliminaires, il pourrait s'agir d'une tornade de force EF2 sur l'échelle de Fujita améliorée, ce qui représente des vents de 179 à 218 km/h.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a annoncé sur Twitter qu'il se rendrait en compagnie du conseiller du quartier West Carleton-March, Eli El-Chantiry, dans le secteur de Dunrobin pour constater les dommages.

« En 30 ans, je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré M. El-Chantiry, ajoutant que le passage de la tornade avait été « dévastateur ».

Début du graphique (passez à la fin) Les images sont saisissantes. Secteur Mont-Bleu. Crédit : Félix Charette #iciottgat pic.twitter.com/4J0Bczgui9 — Jérémie Bergeron (@JeremieB) 22 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Des dégâts ont également été rapportés dans le sud d'Ottawa, notamment dans le secteur Hunt Club-Riverside. Les dommages seraient toutefois liés à de forts vents plutôt qu'à une tornade.

Après avoir connu des problèmes d'alimentation électrique et de climatisation, l'aéroport international d'Ottawa a annoncé que ses activités avaient repris vers 21 h.

Une école en feu et des toitures arrachées à Gatineau

À Gatineau, des toitures ont été arrachées et des arbres sont tombés, notamment dans le secteur du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Les pompiers ont été appelés à l'école secondaire Mont-Bleu pour y combattre un incendie. Dès que nous avons constaté qu'il y avait de la fumée dans l'école, nous avons décidé d'évacuer le personnel d'entretien ménager ainsi que les élèves qui étaient en train de vaquer à des activités sportives , a raconté le directeur de l'établissement, Pierre Ménard, en entrevue à Radio-Canada.

Le mauvais temps a causé un incendie qui a endommagé l'École secondaire Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Des centres pour les sinistrés

La Ville d'Ottawa a annoncé que les sinistrés de Dunrobin peuvent se rendre à l'École secondaire West Carleton, située au 3088, chemin Dunrobin, pour obtenir de l'aide. Les sinistrés du sud d'Ottawa peuvent pour leur part se rendre au Complexe récréatif Canterbury, situé au 2185, rue Arch. La Municipalité a aussi activé son centre d'opération d'urgence vers 18 h.

Pour sa part, la Ville de Gatineau a indiqué qu'un centre d'aide aux sinistrés est ouvert sur le campus Gabrielle-Roy du Cégep de l'Outaouais.

Selon la Croix-Rouge, de 600 à 800 personnes ont été évacuées à Gatineau. La Ville a demandé aux citoyens dont la résidence a été endommagée de ne pas retourner à leur domicile.

Les autorités demandent aux gens de ne pas utiliser les cellulaires, puisque les communications sont difficiles.

Facebook a également activé son outil « mesure d'urgence », qui permet à ses utilisateurs d'indiquer qu'ils sont en sécurité, ainsi que de demander de l'aide ou d'en offrir.

Sur Twitter, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a indiqué que ses équipes « s'affairent au soutien aux citoyens évacués » et a appelé à la collaboration de la population pour éviter le secteur Mont-Bleu et Cité-des-Jeunes afin d'éviter de « nuire aux opérations d’urgence ». Le poste de commandement mobile a été déployé et le centre des mesures d'urgence est ouvert.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a fait savoir que le parc de la Gatineau est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison du passage de la tempête.

Le boulevard Saint-Joseph a été fermé aux abords du boulevard du Mont-Bleu. Des véhicules d'Hydro-Québec et des policiers sont sur place. La circulation a également été fortement perturbée sur l'autoroute 50.

Début du graphique (passez à la fin) Le secteur Mont-Bleu a été fortement touché par une tornade, vendredi. #iciottgat pic.twitter.com/gFdUnoARlT — Jérémie Bergeron (@JeremieB) 22 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Couillard se rendra en Outaouais

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a envoyé ses pensées aux personnes touchées par le passage de la tornade, plus particulièrement aux résidents de Dunrobin. « Merci aux premiers répondants et aux équipes d’Hydro qui ont travaillé sans relâche pour venir en aide [aux sinistrés] », a-t-il tweeté.

Le chef du Parti libéral du Québec et premier ministre sortant, Philippe Couillard, suspendra pour sa part sa campagne électorale pendant une partie de la journée, samedi, afin de venir constater les dégâts en Outaouais. Il sera au Cégep de l'Outaouais, où sont hébergés des centaines de sinistrés, en matinée. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, l'accompagnera.

Début du graphique (passez à la fin) Nous suivons la situation difficile qui touche les citoyens de l’Outaouais. Je suis en contact avec nos gens de la sécurité civile depuis les événements et nous sommes en lien avec les autorités municipales. Je serai présent demain sur les lieux pour prêter assistance. https://t.co/UkyL7omI9h — Martin Coiteux (@CoiteuxMartin) 22 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également indiqué suivre la situation de près. Il a invité les citoyens à suivre les directives des autorités.