Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations d’Ariane Perron-Langlois

Le CISSS a reconnu vendredi que le document a semé la confusion. Il a d’ailleurs envoyé une nouvelle note à tous ses employés pour réaffirmer leur droit à une période de quatre heures consécutives pour aller voter.

On voulait s'assurer que tout le monde ait la bonne lecture et qu'il n’y ait aucun quiproquo à l'effet que les gens ont vraiment le droit d'être libérés pour leurs quatre heures pour aller voter. Katy Pelletier, coordonnatrice des ressources humaines

Le formulaire en question est un document très bref qui comporte l’en-tête de la direction des ressources humaines du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Le document s’intitule « Renonciation au temps accordé pour aller voter ».

Par la présente, je désire conserver mon horaire habituel de travail et ne pas me prévaloir de la période de quatre heures prévue par la loi sur les élections provinciales pour exercer mon droit de vote. Extrait du formulaire reçu par certains employés

En signant le formulaire, l’employé renonce donc à la période de quatre heures consécutives à laquelle il a droit pour aller voter.

Le document a été envoyé par courrier interne ou électronique à plusieurs employés, sans aucune autre explication.

Une photo du formulaire envoyé à certains employés du CISSS Photo : Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Le CISSS et le syndicat ne savent pas à combien d’employés ce message a été envoyé.

Des travailleurs du Kamouraska auraient reçu le formulaire et on ignore si des travailleurs d’autres établissements du Bas-Saint-Laurent l’ont également reçu.

Plusieurs personnes ont ressenti un certain malaise à la réception de la lettre. Selon le syndicat, aucune pression n’aurait été faite sur les employés pour qu’ils signent le formulaire.

Une représentante syndicale a interpellé la présidente-directrice générale du CISSS, Isabelle Malo, sur cette question lors de la rencontre du conseil d’administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent mercredi.

Mme Malo a alors reconnu que le libellé du formulaire pouvait porter à confusion.

Depuis ce temps, le CISSS tente de comprendre ce qui s’est passé.

Selon lui, le formulaire n’a pas été rédigé par les ressources humaines. Des recherches sont en cours pour déterminer qui l’a envoyé.

Le formulaire de renonciation pourrait être l'initiative d'un cadre local qui aurait mal compris les directives après l’envoi d’un rappel sur la libération des employés pour le vote.

Dans ce rappel, on expliquait que, si un employé ne voulait pas qu'on change son horaire, on suggérait que cet employé fasse sa demande par écrit pour garder son horaire tel quel.

Le syndicat se réjouit que le CISSS ait corrigé le tir rapidement.