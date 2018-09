Un texte de Didier Pilon

Le rapport soulève entre autres les impacts sur la santé publique, l’eau potable, le compostage ainsi que sur les rongeurs et prédateurs environnants.

Le document répond à une pétition de 500 signatures qui demande à la municipalité permette les poulaillers dans les zones résidentielles. À l’heure actuelle, l’élevage de poules n’est légal que sur des territoires agricoles ou ruraux d’un hectare ou plus.

L’élevage de poules urbaines peut offrir des avantages à certaines familles , admet Ashley DeRocchis, inspectrice du Service de santé publique de Sudbury. Les aliments cultivés et élevés localement aident à soutenir un système d’alimentation durable.

Ashley DeRocchis, inspectrice du Service de santé publique de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Cependant, les risques de contamination bactérienne l’inquiète.

Les poules posent aussi un risque de transmission de maladies infectieuses , ajoute Mme DeRocchis.

La poule peut être porteuse de bactéries comme la salmonelle et la campylobacter. […] En manipulant la poule et leurs œufs, ou en nettoyant leur environnement et leurs déchets, il est possible de se contaminer avec les bactéries. Ashley DeRocchis, inspectrice du Service de santé publique de Sudbury

Permettre le bétail sur des zones additionnelles pourrait avoir un impact sur l’eau potable , souligne aussi le rapport.

Tessa Hall, une militante en faveur des poulaillers urbains, se dit déçue du rapport.

Globalement, il me semble que le rapport a mal compris notre demande , ajoute-t-elle. L’auteur semble discuter de l’élevage de bétail à grande échelle. Mais ça ne s’applique pas à notre demande d’avoir jusqu’à six poules comme animaux domestiques.

100 000 $ pour 250 poulaillers

Selon le rapport, permettre les petits poulaillers en zone résidentielle entraînerait une augmentation de 100 000 $ au budget de fonctionnement départemental annuel .

Le coût serait réparti entre un nouvel employé à temps plein pour assigner les permis et faire respecter les règlements municipaux, et des investissements aux Services des animaux et de la faune pour adapter les refuges aux besoins des poules.

Mme Hall n’est pas convaincue.

Je pense que ce montant est extrêmement gonflé , rétorque-t-elle.

Elle maintient qu’il ne sera pas nécessaire d’engager des employés supplémentaires.

En ce qui concerne les lapins, les oiseaux domestiques, et tous les autres animaux, on s’attend à ce que les gens aient des enclos sécuritaires, mais il ne devrait pas avoir d’inspection à moins qu’il ait des problèmes. C’est la même chose avec des chiens et des chats. Tessa Hall