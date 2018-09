Le ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs a pris cette décision à la suite de la découverte d’un premier cas de cette maladie dans un élevage des Laurentides.



La chasse et le piégeage seront interdits jusqu’au 18 novembre dans une zone d’une superficie de 400 kilomètres carrés, qui s’étend sur une partie des régions des Laurentides et de l’Outaouais.



Des agents de la faune du Québec vont y faire du repérage, de l’appâtage et de l’abattage de cerfs de Virginie pour tenter de savoir si cette maladie, qui se rapproche de la maladie de la vache folle, a pu toucher des bêtes à l’extérieur de la ferme d’élevage où un premier cas a été détecté.



D’après le porte-parole du ministère de la Faune, Nicolas Bégin, le but de ces repérages est de valider si la maladie s’est propagée ou non.

Si c’était le cas [l’objectif] ce serait de freiner ça le plus rapidement possible parce qu’on sait qu’une fois que cette maladie est introduite dans la nature sauvage, c’est extrêmement dur de l’éliminer. Nicolas Bégin, porte-parole du ministère de la Faune

Cette maladie qui s’attaque au système nerveux des cervidés n’est pas considérée comme transmissible à l’homme. Des études préliminaires de l'Agence canadienne d'Inspection des Aliments (ACIA) indiquent cependant le contraire.



D’après un communiqué du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les agents sur le terrain et le Ministère procéderont gratuitement aux prélèvements et aux analyses permettant aux chasseurs de savoir si l’animal abattu est porteur de la maladie. Le ministère recommande de ne pas consommer la viande d’un animal infecté.



Par ailleurs, il a annoncé rembourser ou annuler sous certaines conditions les permis des chasseurs touchés par l'interdiction de chasse.

Le ministère invite les chasseurs à communiquer avec SOS Braconnage (1 800 463-2191) afin de signaler toute observation de chasse à l'intérieur des zones interdites, ainsi que la présence de tout cervidé présentant des signes pouvant être associés à la maladie.



Avec les informations d’Éric Plouffe.