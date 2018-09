Un texte de Camille Martel

La déportation des Acadiens n’a rien à voir avec le génocide arménien ou les camps de concentration en Allemagne , indique Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton.

L’ancien maire de Kedgwick et ancien ministre libéral, Jean-Paul Savoie, souhaite que la communauté internationale reconnaisse que la déportation des Acadiens constitue un génocide. Il veut aussi ériger un monument à cet effet près de Kedgwick.

Selon lui, la déportation des Acadiens répond aux critères qui qualifie le génocide selon l’Organisation des Nations unies, ce que réfute Maurice Basque.

Un génocide c’est l’intention de faire disparaître physiquement ou de faire disparaître le plus possible sur le plan culturel une communauté. Les historiens ne voient pas dans l’intention des Britanniques une réelle volonté de faire disparaître physiquement les Acadiens , illustre l’historien.

Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada