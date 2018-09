Ces élus provenant de huit cabinets d'opposition affirment avoir des difficultés à jouer pleinement leur rôle. Dans une déclaration commune, ils ont présenté sept demandes d'ajout à Loi sur les cités et villes.

Selon eux, le manque d'encadrement légal nuit à leur devoir de représentation.

On veut pouvoir avoir accès à l'information, aux services de la ville, de façon équitable. On veut pouvoir avoir des locaux adéquats fournis par la Ville et ça devrait être enchassé dans la loi plutôt que d'être arbitraire. On veut avoir accès aussi à tous les comités, comme les comités préparatoires de la Ville où il y a parfois des accès inégaux selon les municipalités , mentionne la conseillère municipale de Sherbrooke et représentante du parti Sherbrooke citoyen, Évelyne Beaudin.

Dans ce dernier droit de la campagne électorale provinciale, ils espérent que leurs demandes trouveront écho auprès des partis politiques.