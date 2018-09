Selon M. Schmidt, Internet évolue très rapidement en Chine, mais pas exactement de la même façon qu’il le fait dans le reste du monde.

Des entreprises chinoises n’ont pas tardé à remplir le vide laissé par l’absence de Facebook, Twitter et Google dans l’Empire du Milieu. Ces entreprises, Alibaba, Tencent et Baidu en tête, pratiquement inconnues à l’extérieur des frontières chinoises, n’ont rien à envier à leurs homologues d’ici.

Des lois et des traditions différentes

L’une des causes de ce phénomène serait que les investisseurs et les entrepreneurs chinois ne suivent pas les mêmes règles que leurs homologues occidentaux.

Les lois et les traditions chinoises font en sorte que les services et produits novateurs de ce pays n’offrent pas le même degré de protection des données personnelles et de la vie privée. Les géants chinois ne se gênent pas pour collaborer avec le régime communiste à Pékin, ce qui paraît normal en Chine, mais qui est très mal vu en Occident.

« La mondialisation signifie que la Chine a aussi le droit de jouer, a indiqué Eric Schmidt. Je crois qu’on verra un leadership fantastique du point de vue des produits et des services en provenance de la Chine. Mais avec ces produits et services vient un danger réel que le régime gouvernemental apporte aussi ses façons de faire, ce qui inclut la censure, le contrôle, etc. »

La « nouvelle route de la soie »

Pour appuyer son point, M. Schmidt a donné l’exemple du projet économique appelé Initiative route et ceinture, la « nouvelle route de la soie ». Ce projet titanesque chinois vise à resserrer les liens commerciaux (y compris les liens numériques) entre la Chine et plus d’une soixantaine de pays de l’Eurasie, tout en améliorant la coopération internationale.

L’ex-PDG de Google estime qu’il est tout à fait plausible que ces pays finissent par adopter l’infrastructure chinoise, ce qui viendrait avec une perte de libertés.

Ces déclarations d’Eric Schmidt surviennent en parallèle du développement par Google d’un moteur de recherche censuré (Dragonfly) destiné au marché chinois. Ce projet a attiré son lot de critiques, tant dans la société civile qu’à l’intérieur même de l’entreprise.

Quelque 14 groupes de défense des droits de la personne, dont Amnistie internationale, Human Rights Watch et Reporters sans frontières, ont signé une lettre ouverte en août dernier dans laquelle ils exigeaient que Google y mette fin. Ces groupes estiment que l’entreprise pourrait « directement contribuer ou devenir complice de violations des droits de la personne » en collaborant avec le gouvernement chinois.

Ces craintes sont partagées par des employés de Google qui se sont exprimés anonymement sur le sujet dans les médias. Le scientifique en chef de Google, Jack Poulson, a d'ailleurs démissionné de son poste la semaine dernière pour protester contre Dragonfly.