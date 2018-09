Avec les informations de Piel Côté

L'équipe menée par la Dre Lyse Landry tient à évaluer les concentrations de plomb et d'arsenic chez les enfants âgés entre neuf mois et six ans, peut-on apprendre dans une lettre distribuée par courrier dans le quartier.

L'objectif est de dresser un portrait de l'exposition environnementale de tous les enfants du quartier.

Une rencontre d'information aura lieu à ce sujet le 4 octobre, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.

Ce n'est pas la première fois que de telles études sont menées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux a refusé notre demande d'entrevue sur le sujet, expliquant ne pas vouloir divulguer les informations avant d'avoir rencontré les parents, par respect.