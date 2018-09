Population vieillissante, pénurie de main-d'œuvre, fermetures de commerces... la survie même de certains villages est en jeu selon certains.

Francis Brousseau, de Grande-Vallée, a légué son restaurant et son motel à sa fille, mais il lui est impossible de prendre sa retraite. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, il doit constamment venir lui donner un coup de main.

Une travailleuse dans un restaurant Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Cette année, le restaurant doit même fermer ses portes les dimanches et lundis parce qu'il manque d'employés.

Francis Brousseau ne peut prendre sa retraite parce qu'il doit compenser le manque de main-d'oeuvre au restaurant qu'il a légué à sa fille. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

M. Brousseau pense que les immigrants, mais aussi les retraités, pourraient pallier ce manque. C'est sûr que l'immigration, ça va être bon pour nous, mais ça ne rentrera pas demain matin , prévoit-il.

[Nos gens] qui sont à la retraite, si on était capables de les engager. S’ils pouvaient gagner 10, 15, 20 000 dollars sans être coupés pour leur retraite. Francis Brousseau, commerçant de Grande-Vallée

40 emplois à pourvoir à Grande-Vallée

Dans la MRC Côte-de-Gaspé, la majorité de la population a plus de 45 ans et cette tendance est plus importante dans les villages du secteur de l'Estran, comme à Grande-Vallée.

Cette municipalité compte seulement 1100 personnes et pas moins de 40 emplois sont toujours à combler.

Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Pour attirer des travailleurs, le maire Noël Richard demande au prochain gouvernement d'implanter un crédit d'impôt à l'emploi pour les villages dévitalisés.

Ça veut dire que quelqu'un qui vient travailler chez nous, qui y demeure aussi, il faut qu'il demeure absolument sur place. Il recevrait un crédit d'impôt à l'emploi, ce qui [compenserait] peut-être le manque de services , explique le maire. Ce crédit d'impôt devrait s'appliquer aussi aux personnes qui travaillent déjà.

La quincaillerie et l’épicerie sont fermées à Cloridorme

Les affiches de fermeture n'ont rien pour remonter le moral. Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

La situation est particulièrement critique à Cloridorme. Seulement au cours de la dernière année, les citoyens ont vu leur quincaillerie et leur épicerie fermer leurs portes.

Yannick Bélanger croit que les petits villages gaspésiens, comme Cloridorme, sont oubliés par les politiciens, campagne après campagne.

Il donne en exemple le réseau routier qui, selon lui, est mieux entretenu en ville. Ici , dit-il, ils rénovent quand le chemin est fini.

Avec les informations de Martin Toulgoat