Les deux camps ont été installés à quelques jours d’intervalle, en février dernier, comme l'indique le fondateur du camp de Calgary, Garret Smith. L'idée était de suivre l’exemple de Darla Contois, une Autochtone qui protestait devant le palais législatif de Winnipeg à la suite des verdicts de non-culpabilité de deux procès, le premier concernant la mort de Colten Boushie, en Saskatchewan, le second, la mort de Tina Fontaine, au Manitoba.

Garret Smith ajoute que le camp de Calgary a été démantelé momentanément pour reprendre vie quelques jours plus tard, au mois de mars. Plusieurs membres avaient alors décidé de monter à nouveau les tipis, dans l'objectif de travailler à la réconciliation et à l’apaisement des relations entre les Premières Nations et les non-Autochtones, toujours selon son fondateur.

Le nouveau camp a été baptisé Healing Mohkinstsis, ce qui signifie camp de la guérison de Mohkinstsis, un nom donné à l'époque par les Autochtones à la région qui est connue aujourd'hui comme étant Calgary.

Depuis ce jour, le camp est encore présent au centre-ville de la métropole albertaine.

La ministre des Infrastructures de l’Alberta, Sandra Jansen, a choisi de ne pas exiger le démantèlement du camp, pourtant situé sur des terres provinciales.

Les Albertains ont le droit de s'exprimer pacifiquement sur des espaces publics. déclaration du ministère des Infrastructures de l’Alberta

Garret Smith a admis être « sincèrement impressionné par l’absence de pression de la part de la Ville de Calgary, des services de police municipaux et du ministère des Infrastructures de la province » à l'encontre du camp.

Une façon d'être visible

Le fondateur du camp de Calgary déplore le fait que le camp de Regina n'ait pas pu exister plus longtemps. Il souligne que les Autochtones n’ont pas de présence permanente dans les villes canadiennes. « Cela nous rend invisibles », dit-il.

Le camp de Regina est resté en place durant un peu plus de six mois, au cours desquels les responsables ont notamment reçu un avis d'évacuation de la part du gouvernement, qui a aussi accepté de les rencontrer afin d'entendre leurs doléances.

Nous sommes le Canada. Garrett Smith, fondateur du camp Healing Mohkinstsis

Garret Smith souhaite « continuer de jouer [son] rôle de réconciliation ». Pour lui, la présence des tipis au centre-ville de Calgary « n’est pas un acte de protestation », mais qu’il sont là « pour faire partie de la communauté ».

Avec les informations de Morning Edition de CBC Saskatchewan