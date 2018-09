1. François Hollande réfléchit aux dangers qui guettent la démocratie

L'ex-président de la France, François Hollande, répond aux questions de Michel Désautels. Photo : Radio-Canada/Claude Dube

L'ex-président de la France était de passage à Montréal le 21 septembre pour donner une conférence. Nous l'avons rencontré. Il revient notamment sur son quinquennat, sur sa gestion de la menace terroriste et de la crise des réfugiés, sur l'affaiblissement du Parti socialiste. Voici l'entretien entre le journaliste Michel Désautels et François Hollande.

2. Des encres de tatouage non réglementées et potentiellement dangereuses

Une femme tatouée Photo : iStock/PeopleImages

L'Union européenne envisage d'imposer des restrictions sur certains produits organiques et chimiques contenus dans les encres de tatouage, potentiellement dangereux pour la santé. Selon des experts, divers composés cancérigènes se retrouvent fréquemment dans les encres colorées, sans qu'il soit possible encore de démontrer un lien entre tatouage et cancer.

Par Myriam Fimbry

3. Acheter une maison neuve et devoir la repayer

Une affiche d'Habitex construction. Photo : Radio-Canada

Après avoir acheté une maison neuve, des propriétaires ont été forcés de payer une deuxième fois la construction. Leur entrepreneur, Habitex Construction, a disparu sans avoir payé les sous-traitants. Ces derniers réclament maintenant leur dû en toute légalité aux propriétaires. Le gouvernement du Québec devrait-il intervenir?

Par Katherine Tremblay

4. L’essor économique inégal des nations africaines

Un travailleur s'affaire à la construction des fondations d'une usine de transformation d'ananas dans le district d'Ekumfi, au Ghana. Photo : AFP/Getty Images/CRISTINA ALDEHUELA

Avec moins de 2 % du PIB du monde, mais 14 % de la population, les nations d'Afrique subsahariennes ont encore un important manque à gagner en termes de développement économique. Depuis une quinzaine d'années cependant, un essor indéniable anime le continent, sans que tous les pays puissent en bénéficier.

Par Djavan Habel-Thurton

5. Un gène brisé a transformé l’humain en coureur professionnel

Une femme se prépare à courir en laçant ses chaussures. Photo : iStock

Un gène défectueux pourrait bien avoir donné à l'être humain une capacité innée à la course d'endurance. Cette aptitude aurait joué un rôle dans notre évolution, il y a des millions d'années, ce qui aurait permis à nos ancêtres de se démarquer des autres primates.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. L’avez-vous vu? Un miroir 3D et une peau robotisée

Le système Naked est composé d’un miroir de plain-pied muni d’un scanneur personnel et d’une balance. Photo : Naked Labs

Voyez-vous sous tous les angles comme jamais auparavant grâce à un scanner corporel 3D maison, et donnez vie à vos objets inanimés grâce à une peau robotisée. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

7. Une brasserie vieille de 13 000 ans

Le site archéologique de Raqefet, en Israël Photo : Dani Nadel, University of Haifa

Une caverne en Israël pourrait bien être le plus vieux site de brassage de la bière au monde. Des archéologues ont trouvé des traces qui indiquent qu'on y transformait les céréales en une boisson proche de la bière quelques millénaires avant le début de l'agriculture.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Action collective déposée contre Bonjour-santé

Bonjour-santé, facture près de 20 $ pour obtenir des rendez-vous médicaux plus rapidement. Photo : getty images/istockphoto/Eunika Sopotnicka

Une citoyenne demande aux tribunaux l'autorisation d'intenter un recours collectif contre Bonjour-santé, cette entreprise qui facture près de 20 $ pour obtenir des rendez-vous médicaux plus rapidement.

Par Claire Frémont

Bonne lecture... et à la semaine prochaine.