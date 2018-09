Le conseiller de la nation Cheslatta Carrier survole régulièrement la région à bord d’un hélicoptère, afin d’évaluer les dommages causés par les feux de forêt cet été.

Cette semaine, il a aperçu du haut des airs ce qu’il croyait être deux ours morts. Alors que l’hélicoptère s’est approché, l’équipage a constaté qu’il s’agissait en fait d’un ours noir penché sur le cadavre d’un autre ours noir, la gueule pleine de sang.

Selon le Service de conservation de la Colombie-Britannique, les ours deviennent souvent plus agressifs à l'approche de l’hiver, alors qu’ils s’apprêtent à hiverner. Le service indique qu’il n'est pas totalement inhabituel de voir un ours manger un autre animal de son espèce.

Mike Robertson croit quant à lui que la faune de la province adopte de plus en plus de comportements étranges, ce qu’il attribue aux feux de forêt qui ont ravagé une superficie record du territoire britanno-colombien cet été.

« Ils vivent certainement un stress à cause des incendies et du manque de nourriture, affirme-t-il. Une grande partie de leur environnement a été complètement détruit par les flammes. »

Au cours des dernières années, des ours polaires et des grizzlis ont été vus en train de dévorer de leurs semblables.