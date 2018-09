David Suzuki estime que la ministre Catherine McKenna fait preuve d’hypocrisie en s’engageant à respecter l’Accord de Paris sur le climat et en prétendant que son gouvernement travaille en ce sens « à plein régime ».



Le scientifique s’en est de nouveau pris à elle, alors qu’il était de passage à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour donner son appui au Parti vert en vue des élections provinciales de la semaine prochaine.

Il avait d’abord réclamé sa démission dans un article paru le 19 septembre dernier sur le site Internet de La Presse, alors qu’il réagissait au départ fracassant du ministre français de l’Environnement, Nicolas Hulot.

« J’ai été très impressionné par M. Hulot, en France, qui a juste déclaré, en ondes : "Mon gouvernement n’est pas sérieux face à cette cible. [...] Je démissionne". Eh bien pourquoi diable est-ce que la ministre de l’Environnement ne le fait pas aussi? On dirait une ministre de l’Économie », s’est-il indigné.

Des cibles ridicules

Nicolas Hulot et Catherine McKenna signent un traité sur l'écologie au palais de l'Élysée à Paris. Photo : Reuters/Reuters Photographer

Il a qualifié de ridicule le fait que le gouvernement de Justin Trudeau conserve les cibles fixées sous Stephen Harper, et il fait valoir que la ministre McKenna devrait renoncer à son poste, si elle est sincère dans ses propos sur la lutte contre les changements climatiques.

Harper était un climatosceptique féroce, et ils vont utiliser ses cibles? Qu’est-ce qu’il se passe? David Suzuki, écologiste

L’Accord de Paris a pour objectif de limiter le réchauffement planétaire sous la barre des deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.



Mme McKenna a répliqué plus tôt cette semaine que démissionner est facile, contrairement à la tâche à laquelle s’attelle le gouvernement en matière de climat.



« C’est très difficile, ce que nous faisons. C’est une transition à long terme vers un futur plus propre », a-t-elle fait valoir en marge d’un sommet des ministres de l'Environnement et de l'Énergie du G7 à Halifax.

Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement Photo : Radio-Canada

Elle a aussi dit ne pas être une « lâcheuse ».

Mise en garde

M. Suzuki souligne que la communauté scientifique met en garde les gouvernements contre les changements climatiques depuis des décennies et que ces derniers doivent maintenant l’écouter et intervenir.

S’exprimant devant des membres du Parti vert réunis à Moncton, vendredi, il a rappelé qu’un Canadien sur deux développera un jour un cancer, tel qu’annoncé l’an dernier.

« Pensez-vous que c’est normal? Je n’accepte pas que ce soit la nouvelle normalité. Qu’est-ce qu’on pense qui va être la conséquence quand on utilise l’air, l’eau et le sol comme une poubelle pour nos déchets toxiques? », a-t-il demandé.