Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) souhaite augmenter l'utilisation de la télémédecine au cours de la prochaine année. L'objectif de l'organisation est d'améliorer l'offre de services, réduire les déplacements et les coûts qui y sont reliés et diminuer les délais d'attente.