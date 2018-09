Depuis vendredi, et ce, jusqu'à jeudi prochain, les électeurs peuvent voter directement au bureau du Directeur du scrutin de leur circonscription. Les citoyens devaient attendre pendant plus d'une heure, notamment dans les circonscriptions de Sherbrooke et d'Orford, afin d'exercer leur droit.

C'est une belle surprise qu'on a eue ce matin. Me basant sur les chiffres de 2014, on attendait entre 175 et 200 personnes par jour, mais c'est à peu près ce qu'on a eu ce matin en quelques heures. Les gens avaient le goût de voter , relate Lina Bollella, directrice de scrutin pour la circonscription de Sherbrooke

Dimanche et lundi, l'ensemble des bureaux de scrutin de la province seront toutefois ouvert de 9 h 30 à 20 h pour permettre aux électeurs qui ont déjà arrêté leur choix de voter pour leur candidat ou leur parti. Le scrutin aura quant à lui lieu le 1er octobre.

Rappelons que 19 % des élection ont voté par anticipation en 2014.