« Ça va de mieux en mieux, depuis la greffe, je reprends mon énergie, tranquillement, mais sûrement. Il faut être patient et travailler pour reprendre son énergie », dit la femme de 44 ans.

La mère de famille est atteinte d’un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse caractérisé par le développement de plasmocytes (un type de globules blancs) anormaux, qui n'arrivent plus à produire des anticorps normalement.

Le système ne peut alors remplir ses fonctions de défense contre les virus et les bactéries.

La maladie incurable à ce jour est plutôt rare. Dans les pays occidentaux, elle touche environ 4 personnes sur 100 000.

Autogreffe

Dr Julie Côté, hémato-oncologue au CHU de Québec et membre du Réseau de recherche de Myélome Canada. Photo : Radio-Canada

Pour contrôler la maladie, Julie Martel a reçu il y a un an une thérapie combinant autogreffe de cellules souches et chimiothérapie à forte dose, explique la Dr Julie Côté, hémato-oncologue au CHU de Québec et membre du Réseau de recherche de Myélome Canada.

« La chimiothérapie est tellement de haute dose qu’elle va détruire la moelle osseuse dans le but de détruire le plasmocyte malade qui s’y reproduit. »

La « réinfusion » par la suite de cellules souches, prélevées sur la patiente avant la chimiothérapie, permet de reconstruire le système immunitaire du patient.

« De redonner au patient ses propres cellules souches après la chimiothérapie haute dose permet d’aller repeupler la moelle osseuse, qui a été vidée par l’effet de la chimio, et va reconstituer l’immunité des gens », précise le Dr Côté.

Pour Julie Martel, la réaction favorable de son système au traitement laisse entrevoir une longue rémission.

« Je suis considérée en rémission complète. J’ai un traitement de maintenance pour que je me remette le plus longtemps possible. On sait que c’est un cancer qui ne se guérit pas, mais on peut avoir de grandes rémissions pendant plusieurs années », dit la jeune mère qui a pu reprendre une tâche à temps partiel comme gestionnaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Recherche

Dr Julie Côté, membre du Réseau de recherche de Myélome Canada. Photo : Radio-Canada

Julie Martel a reçu le seul traitement de première ligne disponible jusqu’à maintenant pour son type de myélome.

D’autres recherches sont menées actuellement pour en connaître davantage sur la maladie et développer de nouveaux traitements, mais l’autogreffe pratiquée depuis des années au CHU de Québec continue de prouver son efficacité, dit la Dr Côté.

Dans le futur, la combinaison en traitement de première ligne d’agents de chimiothérapie et d'anticorps monoclonaux, produits par une même lignée de plasmocytes, pourrait s’avérer prometteuse pour améliorer le pronostic des patients.

« Le futur du myélome, c’est vraiment dans la recherche dans la combinaison des différentes façons d’attaquer le plasmocyte malade pour viser la cure en première ligne si on en est capable », mentionne le Dr Côté.

Mme Martel, devenue porte-parole de Myélome Canada afin de faire connaître la maladie, a bon espoir que la recherche trouvera un jour un remède.

« Tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas trouvé une cure, je vais continuer à être porte-parole, justement me battre pour qu’on puisse rechercher cette cure-là », assure-t-elle.