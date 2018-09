« [La] ligne [existante] est construite en armatures de bois vieilles de plusieurs décennies, qui sont tout simplement arrivées en fin de vie », explique le vice-président des transmissions et des services industriels de SaskPower, Kory Hayko, au sujet des travaux de rénovation. Il affirme que remplacer ces infrastructures vieillissantes par des pylônes en acier permettra de grandement améliorer la fiabilité du réseau pour les clients de SaskPower à Prince Albert et aux alentours.

« Si une tempête frappe la ligne principale et cause une coupure de courant, nous saurons que nous pourrons nous appuyer sur cette ligne [de secours] pour rediriger le courant et rallumer les lumières aussi rapidement et prudemment que possible », certifie Kory Hayko.

Comme pour tous ses travaux majeurs, la compagnie provinciale d’électricité affirme avoir reçu tous les permis attestant que les impacts environnementaux découlant des travaux seront minimisés.

SaskPower investit environ un million de dollars chaque année pour moderniser ses infrastructures, augmenter sa capacité de production, et répondre à la demande croissante en électricité.