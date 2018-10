Un texte de François Vigneault

En tant qu'ado, c'était beaucoup la consommation de cannabis, à tous les jours pour fonctionner, plus du chimique genre de mescaline, acide dans ce temps-là qui était bien populaire , mentionne-t-il.

Il a réussi à s'en sortir grâce à un séjour de plusieurs mois au centre de Portage Atlantique pour adolescents toxicomanes situé à Cassidy Lake, au Nouveau-Brunswick. Mais quelques années plus tard, le démon, comme il l'appelle, est revenu le hanter. La dépendance au jeu et à l'alcool s'est ajoutée à ses problèmes de drogue.

J'ai eu des gros problèmes d'argent à cause du gambling, ça c'est sûr. Beaucoup de gambling en cachette sur l'Internet, des choses comme ça puis la boisson.

Pour répondre à ses besoins, il est allé à la limite de son crédit et contracté un emprunt de 10 000 $.

J'ai fait une faillite. À 37 ans, je n'ai pas eu le choix de faire une faillite , dit-il.

C'est surtout le crack qui a provoqué sa descente aux enfers.

C'est le démon pour moi. Je veux dire j'ai été entouré de beaucoup de monde qui a fumé du crack pendant longtemps. Puis tu vas jamais gagner avec ça là , reconnaît-il.

Répercussions sur sa vie

Ses habitudes de consommation ont aussi grandement affecté son rendement au travail dans un entrepôt.

Il n'y avait aucune manière que j'étais capable de finir un shift, un quart de travail sans vouloir fumer du crack. Ça fait que je partais tout le temps.

Sans surprise, ses problèmes ont complètement bouleversé sa vie.

C'est sûr et certain que ça m'a amené dans les menteries puis éventuellement, je ne m'en suis pas aperçu, mais c'est sûr et certain que ça brisé mon couple. Avec les années, vivre dans la malhonnêteté...

Ayant atteint le fond du baril, il s'est tourné vers sa soeur.

Josianne, j'ai dit ça ne marche plus là, j'ai besoin de l'aide vraiment là. J'ai besoin de rentrer en désintoxication, je ne suis plus capable de, je veux dire je passe des 500 $, 600 $ par jour vraiment à fumer de la coke , lui a-t-il lancé.

Josianne Duguay, soeur de Frédéric Duguay. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

C'est en octobre 2016 que Josianne Duguay a appris que son frère Frédéric était retombé dans l'enfer de la drogue. Lorsqu'elle est allée le chercher à Moncton, elle l'a trouvé dans un état qui l'a compètement renversée.

Il était maigre, son teint était gris, il ne pouvait absolument pas arrêter de se gratter. Sa peau était déchirée.

Elle l'a aussitôt conduit dans des centres de désintoxication de la région pour des thérapies d'un maximum de 21 jours. Mais une fois sorti, il rechutait.

C'est sûr et certain quand tu es rendu à une addiction de crack que ça prend du long terme vraiment encadré pour pouvoir travailler sur toi-même, puis au Nouveau-Brunswick bien il n'y en a pas.

Ne voyant aucune issue, Frédéric a imploré sa famille de le protéger contre lui-même en l'enfermant pour l'empêcher de consommer.

Ma mère faisait le shift de nuit, mon père faisait le shift de jour, moi je faisais les rendez-vous médicaux à Moncton et à Bathurst, explique sa soeur.

Programmes à long terme pour adultes

Il existe à Saint-Jean un programme anglophone de longue durée pour adultes qui font face à des problèmes de consommation, mais il s'adresserait principalement aux gens ayant des problèmes d'alcool.

Luc Desjardins, chef de service au centre Portage Atlantique à Cassidy Lake, au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté

Luc Desjardins du centre Portage Atlantique, qui traite des jeunes toxicomanes jusqu'à l'âge de 21 ans, confirme qu'il n'y a pas de programme à long terme pour des adultes francophones aux prises avec des problèmes de drogue au Nouveau-Brunswick. Il y a un manque de financement, dit-il. Pourtant, les besoins sont criants.

Si on avait un programme pour adultes, il n'y a aucun doute que le programme serait toujours plein et on aurait des références sur une base régulière , reconnaît-il.

Frédéric Duguay, lui, s'est tourné du côté du centre Portage de Saint-Jérôme au Québec. Ce qui a nécessité plusieurs mois d'attente dans son cas.

Il fallait être capable de prouver que la province du Nouveau-Brunswick n'avait pas les ressources nécessaires pour soigner un addicté au crack. Puis ce sont ces démarches-là qui ont été longues , explique sa soeur.

Un nouvel homme

Aujourd'hui, Frédéric est méconnaissable et surtout reconnaissant. Il n'ose pas imaginer ce qu'il serait devenu sans ce programme et sans le soutien de sa famille.

Frédéric Duguay pose en compagnie de ses parents, Alfred et Alpheda. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Je serais probablement dans la rue à Moncton tout de suite ou en prison j'aimerais plus dire. En prison ou peut-être même mort.

Il ne consomme plus depuis près d'un an et demi. Il a même obtenu un emploi au Centre de réadaption en toxicomanie pour adolescents de Portage dans les Laurentides, au Québec.

Aujourd'hui, je me sens mieux que je ne me suis jamais senti dans les derniers 20 ans , lance-t-il.

Frédéric souhaite maintenant plus d'accessibilité aux services à long terme pour les adultes francophones au Nouveau-Brunswick afin que d'autres toxicomanes puissent bénéficier, comme lui, d'une deuxième chance.