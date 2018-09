Un texte de Piel Côté

Selon la présidente du syndicat, Isabelle Frelas, l'offre salariale pour le renouvellement de la convention est un recul « d'au moins 1%, mais nous on veut avoir le maintien de ce que l'on a présentement ».

« Chaque fois qu'on est allé à la table de négociation, nous n'avons jamais vraiment pu négocier le monétaire parce qu'il y avait toujours une offre qui était présentée », déplore Mme Frelas.

Histoire de mettre de la pression sur l'employeur, un mandat de grève de cinq jours a donc été approuvé par 86 % des 64 membres et les journées pourront être utilisées au moment opportun.

Par ailleurs, le syndicat a envoyé une mise en demeure tout en déposant une plainte d'ingérence dans les affaires syndicales au tribunal administratif du travail.

« Quand l'offre finale a été déposée en conciliation, par la suite, il y a eu des échanges qui, pour nous, représentaient de l'ingérence, au niveau patronal dans notre négociation. La plainte a été levée dans le but qu'ils nous laissent notre négociation et pour ne pas mettre de la pression inutile pour eux », explique Mme Frelas.

Le directeur général admet que c'est difficile

De son côté, le directeur général de la Caisse, Jean-Claude Loranger, admet que les relations de travail ne sont pas à leur mieux.

Jean-Claude Loranger, directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Il fait toutefois remarquer qu'il a un mandat en provenance du conseil d'administration de la Caisse, donc qu'il se doit de suivre les recommandations de son conseil.

« En termes de relations de travail, c'est sûr que c'est difficile, quand on voit le communiqué qu'ils ont émis c'est certain que ce ne sont pas des négociations qui sont évidentes. On retourne à la table de négociations, il n'y a pas de problème, mais il y a des hauts et des bas dans une convention collective et là nous sommes dans un bas », affirme-t-il.

En cas de grève, M. Loranger assure que les services continueront d'être offerts

La dernière convention est échue depuis août 2017.