Le Service régional de Codiac de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sollicite l'aide du public afin de retrouver Séréna Bourque, une adolescente de 15 ans de Moncton. Elle a été vue pour la dernière fois le 19 septembre sur la promenade Echo, à Moncton.

L'adolescente mesure environ 1,55 m (5 pi 1 po) et pèse environ 59 kg (130 livres). Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns et un tatouage sur la main gauche.

Elle porte possiblement un manteau, un pantalon et un sac à dos noirs.

Quiconque a de l'information sur l'endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-857-2400.