Confrontés à des files d’attente particulièrement longues dans Chicoutimi, Dubuc, Roberval et Lac-Saint-Jean, certains électeurs ont décidé de rebrousser chemin.

Avoir su, je ne pense pas qu’on serait venu. On perd notre temps. Une citoyenne

En cette première journée de vote par anticipation, les citoyens devaient se rendre au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription. Dans la région, neuf bureaux étaient ouverts.

Les trois quarts des gens sont tannés d’être debout, il y a plusieurs personnes qui sont parties. Un électeur

Si cette journée était si achalandée, c’est entre autres en raison des chasseurs à l’orignal, qui s’étaient déplacés en grand nombre pour voter avant de partir en forêt.

Roger Guillemette, directeur du scrutin dans la circonscription de Roberval, affirme avoir été surpris par la quantité de chasseurs qui se sont présentés pour exercer leur droit de vote.

« Je trouve que ce n’est pas un bon signal qu’on donne à nos électeurs. Ça part un peu mal à mon goût. »

Les délais ont aussi été prolongés en raison de la lenteur du système informatique qui permet aux électeurs de voter à l'extérieur de leur circonscription. « Le système était extrêmement lent et les personnes préposées ont eu des problèmes d’assignations. Ils n’avaient pas accès à leur ordinateur », explique Jacques Bouchard, directeur du scrutin dans la circonscription de Chicoutimi.

Les électeurs québécois peuvent voter par anticipation du 21 au 27 septembre. Photo : Radio-Canada

Vous pouvez voter par anticipation jusqu'au 27 septembre.

Plus précisément il sera possible de voter par anticipation le 23 et le 24 septembre de 9 h 30 à 20 h dans tous les bureaux de scrutin. Quand aux autres journées, soit les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre, les citoyens pourront se rendre au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription dès 9 h, jusqu'à 14 h, 17 h, ou 21 h selon les jours.