Un texte de Miguel Lachance

La chef néo-démocrate s'inquiète que de nouvelles coupures dans les services de santé mentale et de dépendances empirent la situation dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

En 2017, plus de 6300 visites à l’urgence du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay étaient liées à des problèmes de santé mentale ou d’utilisation de drogues.

Les cas suspectés [à l’hôpital de Thunder Bay] ont presque doublé depuis un an. On peut non seulement sauver des vies grâce à un site de prévention des surdoses, mais aussi aider à désengorger l’urgence. Andrea Horwath, chef e de l'opposition officicielle de l'Ontario

En retardant l’ouverture d’un centre, le premier ministre indique qu’il ne se préoccupe pas des personnes dépendantes , ajoute Mme Horvath. Il devrait pourtant être bien placé pour comprendre, à cause de son frère, que ces gens ont besoin d’aide.

La chef de l’opposition a également commenté les réponses des ministres Christine Elliott et Lisa MacLeod à propos du suicide de jeunes autochtones dans les communautés du Nord, en réaction à une intervention du néo-démocrate Sol Mamakwa.

C’est une bonne chose qu’ils reconnaissent la gravité de la situation et que cela prendra une solution permanente qui inclut de meilleurs logements, l’accès à l’eau potable et du soutien en santé et en éducation , a déclaré Mme Horwath.

Elle ajoute cependant qu’elle n’a pas beaucoup d’espoir de voir une amélioration rapide de la situation à cause de l’annonce d’un déficit plus important que prévu et des coupes budgétaires qui pourraient suivre.