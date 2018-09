« Je suis fière des candidats de la Saskatchewan », déclare la directrice générale du CCF et présidente de la Société Chant'Ouest, Suzanne Campagne. Elle salue aussi la qualité de l’accompagnement de l’équipe du CCF, notamment pour former les artistes.

Le calibre des artistes à cette soirée était incroyable. Il s'améliore chaque année. Suzanne Campagne, directrice générale du CCF et présidente de la société Chant'Ouest

Le CCF remercie également « tous les membres de la communauté fransaskoise et leurs amis qui ont massivement voté en ligne pour [le] candidat Kaya Free ». L’artiste a reçu le Prix Radio-Canada – Presse francophone, la bourse de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), ainsi que le prix André-Mercure, également remis à Jérémie & The Delicious Hounds. Ce dernier lui ouvre les portes du prestigieux festival de la chanson de Granby pour 2019, rappelle le CCF.

Pour Michel Lalonde, membre du groupe La Raquette à claquettes, il n’est pas surprenant que Kaya Free se soit démarqué lors de ce gala. « C’est un gars qui a une maîtrise de la scène », explique-t-il.

Je suis bien content pour lui et je lui souhaite bonne chance pour Grandby. Michel Lalonde, membre du groupe La Raquette à claquettes

Bien que Michel Lalonde concède que Kaya Free ait encore des choses à améliorer, il reconnait le charisme de l'artiste. « [Il a] tellement de facilité à monter sur scène et à envoûter les gens » explique-t-il.

L’auteure et compositrice Sylvie Walker se dit elle aussi contente du succès de Kaya Free. Tout comme Michel Lalonde, elle pense que sa réussite est aussi le signe du bon développement de la scène musicale fransaskoise. Les deux musiciens expliquent que la participation de Kaya Free au festival de Grandby lui donnera une chance de faire de nouvelles rencontres et de développer son art.

Un prix posthume pour Carmen Campagne

Le prix Thérèse Potvin a été décerné à titre posthume à l’artiste fransaskoise Carmen Campagne. Cette reconnaissance, qui souligne la contribution d'individus ou d'associations à l'avancement de la chanson d'expression française, lui a été remise pour avoir fait chanter et danser des milliers d'enfants, explique le CCF.

Annette et Suzanne Campagne ont participé à l'hommage rendu à Carmen Campagne lors du Chant'Ouest. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Annette et Suzanne Campagne, les deux soeurs de Carmen Campagne, ont accepté le prix au nom de l’artiste décédée le 4 juillet dernier.

Le cinquième prix du gala, celui de la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF), a été remis à l'artiste Renelle Ray.