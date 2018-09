Un texte de Louis Gabriel Parent-Belzile

C'est la Commission de la représentation électorale (CRE) qui détermine la carte des circonscriptions. Elle est composée de trois membres nommés par un vote aux deux tiers de l’Assemblée nationale, dont le Directeur général des élections, qui agit à titre de président. Ce mode de nomination est communément utilisé pour empêcher les nominations partisanes.

Effet domino et quête d’équilibre

La Loi électorale ne permet pas de créer plus de 125 circonscription et le nombre d’électeurs pour chacune d'entre elles ne doit pas dépasser 25 % de plus ou de moins que la moyenne, outre certaines exceptions pour des raisons géographiques, comme pour les Îles-de-la-Madeleine.

« Si on change une circonscription, ça affecte celles qui l’entourent », explique Raymond Hudon, professeur de science politique à l’Université Laval. Difficile, fait-il valoir, d’atteindre une représentativité idéale.

« Il faut que les gens se sentent à l’aise » de participer aux consultations publiques à ce sujet, fait valoir Raymond Hudon, qui a été commissaire pour le Québec lors du redécoupage de la carte fédérale en prévision des élections de 2015. L’exercice, malgré certaines distinctions, est très similaire à celui réalisé par la CRE, et s’y compare autant du point de vue légal que du point de vue procédural.

« Il y a des choses dont on n’est pas conscient quand on n’est pas du lieu, quand on n’est pas plongé dans la réalité des gens. Il y a des choses qu’on ne perçoit pas », précise-t-il.

La voix des citoyens

Lors de la dernière révision de la carte électorale provinciale, la mobilisation citoyenne et politique, grandement médiatisée, a fortement affecté le processus. La CRE voulait fusionner les circonscriptions montréalaises de Westmount-Saint-Louis et de Sainte-Marie–Saint-Jacques pour créer la circonscription de Ville-Marie.

À la suite de cette proposition, la Commission de la représentation électorale a reçu plus de 4400 documents (mémoires, résolutions, lettres, courriels, pétitions, commentaires). « Un nombre important », selon ses standards.

De nouveaux arguments ont été retenus, et l’idée de fusion a été abandonnée.

Denis Coderre et Valérie Plante ont tous deux milité pour la sauvegarde de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Photo : Radio-Canada

Mais en règle générale, les citoyens s’impliquent peu dans le processus, du moins au niveau individuel.

Dans son expérience au fédéral, Raymond Hudon a surtout observé la présence de citoyens organisés représentant des groupes d’intérêt, de même que d’avocats au service d'employeurs intéressés, en plus des politiciens et de leurs militants. Autrement, « ça ne se bouscule pas aux portes ». Il est persuadé que la situation est similaire au provincial.

Les observations de Mathieu Labelle, candidat à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, qui étudie notamment l’implication citoyenne, abondent dans ce sens.

Ce sont « des enjeux qui sont tellement diffus, qui sont tellement loin des préoccupations quotidiennes de la population », explique-t-il, que les citoyens doivent être interpellés par des problèmes spécifiques pour se mobiliser dans les instances consultatives. « La participation publique présente toujours un risque de noyautage par un certain groupe », reconnaît-il tout en soulignant que ces consultations ont tout de même un effet positif sur la démocratie.

Une question d’initiative

Maxime Pelletier, qui est candidat au doctorat à l'UdeM et chroniqueur politique, évoque aussi le noyautage : « On ne parle pas d’ingérence directe, mais les élus peuvent, en mobilisant les citoyens, faire en sorte de mettre de la pression pour que la carte soit changée d’une façon X plutôt que d’une façon Y ». « C’est une influence subtile, mais on est loin du gerrymandering à l’américaine. Ce ne sont pas les élus qui vont voir la CRE et qui tracent les lignes sur la carte ».

Raymond Hudon a observé l’intervention directe de partis politiques sur la scène fédérale. Les partis, comme les citoyens, peuvent déposer des mémoires et des commentaires.

« Ce n’était pas fait de façon malveillante », assure-t-il toutefois. « C’était de la collaboration dans la quasi-totalité des cas. Les [partis] nous arrivaient avec des éléments améliorant notre connaissance et notre compréhension du sujet. C’était apprécié. »

Comme tout le monde, pour convaincre les commissaires d’opter pour un scénario qui les avantage, les partis politiques doivent présenter un argumentaire autour des critères géographique, sociologique et démographique établis par la loi. Leurs arguments ne priment en rien sur ceux des autres, et ils n’ont pas toujours gain de cause.

La circonscription de Saint-Maurice a été fusionnée avec celle de Laviolette. Photo : DGEQ

Pour limiter l’influence des partis sur le découpage de la carte électorale, estime l’ex-commissaire, « il faudrait faire des campagnes de sensibilisation énormes, et elles sont faites ». « Mais dans mon expérience, au Québec, il n’y a pas eu de problème digne d’être mentionné ».

Il est par ailleurs possible de contester, en cas de doute sur l’application de la loi, le découpage électoral devant la justice.

Le test des tribunaux

Lors du mandat de Raymond Hudon comme commissaire au fédéral, le cas d’une circonscription montréalaise a fait l’objet d’une démarche judiciaire.

Deux groupes de citoyens insatisfaits ont aussi contesté la nouvelle carte provinciale, en vain.

Dans le cas de Sainte-Marie–Saint-Jacques, la cause s’est rendue devant la Cour supérieure, même si la CRE s’est rangée aux arguments de ses détracteurs. Le tribunal a tranché en faveur de la commission.

Le découpage de la carte électorale est, après tout, un processus communément accepté comme étant non partisan, rappellent les experts, et les partis n'ont pas intérêt à le détourner pour les avantager. « Pour les partis politiques, c’est un risque qui n’en vaut pas la peine », tranche Maxime Pelletier.