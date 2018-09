Un texte de Patrick Henri

L’hiver dernier, le curling double mixte a un peu volé la vedette au curling lors des Jeux olympiques de Pyeongchang. En 2020, le basketball trois contre trois pourrait jouer le même tour au basketball.

Steve Sir joue au basketball depuis qu’il a cinq ans. L’ancien membre des Thunderbirds de l’École secondaire Ross Sheppard d’Edmonton s’est converti au basketball trois contre trois en 2016.

Il aime cette « nouvelle » discipline car le jeu est plus intense et plus rapide. Les matchs ne durent que 10 minutes, les temps morts sont donc très rares.

Maintenant âgé de 36 ans, il est considéré comme le meilleur joueur au Canada. On le retrouve au 36e rang du classement mondial.

Il prendra part au tournoi challenger d’Edmonton présenté par la Fédération internationale de basketball (FIBA) samedi et dimanche.

J’ai hâte de voir la réaction des spectateurs. Nous sommes allés un peu partout dans le monde et chaque fois nous avons eu du succès. Steve Sir, 36e au classement mondial

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Steve Sir a hâte de voir la réaction des Edmontoniens

Seize équipes s’affronteront au Ice Palace du West Edmonton Mall. Parmi elles, on retrouve quatre des 10 meilleures équipes au monde ainsi que 15 des 50 meilleurs joueurs au classement mondial.

L’enjeu du tournoi est important. Les équipes qui y prennent part amassent des points qui serviront plus tard quand viendra le temps des qualifications olympiques. Seulement huit pays pourront participer aux jeux à Tokyo, dont le Japon comme pays hôte.

Des matchs seront présentés de 11 h à 18 h samedi et de 13 h à 16 h dimanche. L’entrée est gratuite.