Interrogés dans les rues de Winnipeg, les électeurs sont clairs : les infrastructures, le transport en commun, l’environnement et les services communautaires font partie des principaux enjeux qui les préoccupent.

Que dit un sondage?

Dans le cadre d'un sondage de Probe Research commandé par CBC/Radio-Canada plus tôt cet automne, les sondeurs ont aussi demandé aux répondants quels enjeux les touchaient le plus, et dont ils parlaient avec leurs amis et leur famille.

La réparation des routes et des ponts existants se hissent au premier rang des enjeux qui concernent les Winnipégois, selon le sondage.

Réparation des routes et ponts existants

Figure dans les 3 enjeux prioritaires de 64 % des répondants. Représente l'enjeu numéro 1 pour 25 % d'entre eux.

La réduction de la criminalité arrive au 2e des enjeux prioritaires.

Réduction du crime

Figure dans les 3 enjeux prioritaires de 63 % des répondants. Représente l'enjeu numéro 1 pour 25 % d'entre eux.

La diminution de l'impôt foncier arrive au 3e rang des enjeux qui préoccupent les Winnipégois.

La revitalisation du centre-ville, l'amélioration du transport actif, l'augmentation du financement du système d'autobus de la ville préoccupent aussi les citoyens, mais dans une moindre mesure.

Diminution de l'impôt foncier

Figure dans les 3 enjeux prioritaires de 37 % des répondants. Représente l'enjeu numéro 1 pour 14 % d'entre eux.

Pour 4 % des Winnipégois, il est urgent de revitaliser le centre-ville, alors que pour 5 % d'entre eux, il faut d'abord améliorer les pistes cyclables et sentiers pour piétons. Pour un autre 5 % des répondants, l'amélioration du transport en commun reste leur priorité. Limiter l'étalement urbain est aussi un enjeu numéro 1 pour 5 % des répondants.

Les autres enjeux relevés par le sondage arrivent au premier rang des préocupations des répondants dans moins de 5 % des cas : améliorer les infrastructures récréatives, construire de nouvelles routes, ouvrir l'intersection de Portage et Main aux piétons et développer le transport en commun.

Autres enjeux prioritaires améliorer les infrastuctures récréatives : prioritaire pour 2 % des répondants

construire de nouvelles routes : prioritaire pour 2 % des répondants

ouvrir l'intersection de Portage et Main aux piétons : prioritaire pour 4 % des répondants

développer le transport en commun : prioritaire pour 3 % des répondants