C’est une publication Facebook, désormais supprimée, qui a suscité cet émoi. Radio-Canada a obtenu une copie caviardée de ladite publication avant son retrait.

On peut y lire que l’adjointe exécutive de Francine Landry, Marie-Josée Michaud, a interpellé une internaute en lui disant qu’elle trouvait désolant qu’elle méprise les libéraux alors qu’elle était déjà venue discuter avec eux d’un dossier au bureau de circonscription.

La publication a par la suite été supprimée devant l’indignation d’autres internautes selon Jeannot Volpé.

Il a émis un communiqué vendredi en disant que de l’information protégée avait été rendue publique . Il s’est questionné à savoir si tous ceux qui ont rendu visite à la ministre Landry risquent de voir leurs dossiers apparaître sur Facebook? Il dit avoir contacté le bureau du chef de service à l’information du Conseil du Trésor afin de voir quels sont les recours .

J'ai appelé à Fredericton et on m'a dit qu'on allait faire un suivi. Jeannot Volpé, candidat progressiste-conservateur dans Madawaska-Les-Lacs-Edmundston

Jeannot Volpé, candidat progressiste-conservateur dans Madawaska-Les-Lacs-Edmundston. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

Il allègue que ce genre de bris de confidentialité est une infraction majeure au droit à la vie privée et que d’utiliser de l’information privée comme outil d’intimidation ou de menace est illégal .

On sait que le droit à la vie privée fait en sorte qu'aucun ministre, député ou employé gouvernemental n'a le droit de parler publiquement de dossiers qui ont été discutés en privé. Ce qu'on voit actuellement c'est un bris de la loi , s'indigne M. Volpé.

Mme Michaud présente ses excuses

De son côté, Francine Landry a refusé d'émettre un commentaire sur le sujet vendredi, mais son adjointe exécutive a livré ses excuses dans un communiqué.

Une citoyenne est passée au bureau de circonscription de la députée provinciale Francine Landry et a soulevé une question la préoccupant. Je tiens à présenter mes excuses les plus sincères pour mes commentaires sur cette question concernant cette personne. Lorsque j'ai réalisé que mes commentaires avaient contrarié les électeurs et électrices, j'ai immédiatement retiré ces commentaires des médias sociaux , a indiqué vendredi Marie-Josée Michaud.

Aucun porte-parole du Bureau du commissaire à l'intégrité du Nouveau-Brunswick n'était disponible pour répondre à la demande d'entrevue de Radio-Canada sur le sujet et pour confirmer si une telle publication contrevient ou non à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.