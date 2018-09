Un texte de Denis-Michel Thibeault

En avril, la SFM a reçu les recommandations du comité mandaté pour étudier la structure de Presse-Ouest, société éditrice de La Liberté. Le comité devait examiner à qui devraient appartenir les actions de Presse-Ouest, et faire des recommandations.

Christian Monnin affirme que depuis le dépôt du rapport, les membres du conseil d’administration de la SFM ont exprimé le besoin d'avoir plus d'échanges et de discussions avec les membres de la communauté, pour prendre la bonne décision.

De quoi s'agit-il?

La Liberté appartient depuis plus de 50 ans aux francophones du Manitoba, à travers leur organisme porte-parole, la SFM. C’est en effet la SFM qui nomme les sept membres du conseil d’administration de sa filiale Presse-Ouest, société éditrice du journal.

Ce qui est discuté en 2018 : la SFM doit-elle continuer d’être la propriétaire de Presse-Ouest? La Liberté doit-elle encore être le « journal de la communauté »? Le journal devrait-il plutôt être dirigé par une entreprise privée? ou par une entreprise sociale? Les options sont ouvertes. Mais comment faire un choix éclairé?

Lors de l'AGA d'octobre, le conseil d'administration de la SFM recommandera de repousser la décision sur l'avenir de La Liberté, pour que la discussion puisse avoir lieu lors d'une assemblée qui se déroulerait au plus tard en mai 2019.

Les questions de Christian Monnin

Le rapport du comité consultatif propose à la SFM de transférer les actions de Presse-Ouest dans une entreprise sociale, « avec des actionnaires et administrateurs stratégiques qui ont démontré une volonté d’atteindre des objectifs sociaux par leur participation communautaire ». Dans ce modèle, Presse-Ouest n'appartiendrait plus à la SFM.

Christian Monnin dit avoir besoin de plus de temps pour bien comprendre les éléments de la recommandation du comité. « C’est très compliqué et c’est très complexe », ajoute le président de la SFM.

« Pour que ce soit la bonne [chose à faire], on a besoin de plus de réflexion et de consultation, notamment avec Presse-Ouest », affirme Christian Monnin.

Cependant, Christian Monnin affirme que la SFM et Presse-Ouest n’ont pas encore eu de discussions au sujet de ces recommandations.

Les inquiétudes d'Albert Lepage

Albert Lepage, à la tête d’un groupe de membres de la communauté, a déposé lui aussi une proposition au sujet du transfert des actions de Presse-Ouest, en vue de l’AGA de la SFM.

« Le but est qu’il y ait une consultation auprès de la population franco-manitobaine », affirme-t-il.

Le rapport du comité qui s’est penché sur le dossier de Presse-Ouest ne plaît pas à Albert Lepage, qui souhaite obtenir des réponses à des questions qu’il juge essentielles.

« Il faut encore discuter de la relation entre les divers éléments de la communauté, Presse-Ouest et l’indépendance journalistique. Est-ce que Presse-Ouest est au service des organismes franco-manitobains ou non? Où commence la liberté journalistique et où se termine-t-elle? », se demande-t-il.

Il dit que la récente création d’une fiducie par Presse-Ouest pour mettre sur pied une agence de communication indépendante de La Liberté, soulève des questions.

« Je trouve ça un peu difficile à accepter que cette nouvelle fiducie qui fait des sites web fasse des profits et puisse les passer à Presse-Ouest sans affecter son statut d’organisme à but non lucratif. La relation est tellement étroite que je ne suis pas convaincu de la dimension juridique de cette relation », affirme-t-il.

Il faut être aux aguets pour ne pas perdre ou mettre dans les mains de quelques personnes seulement, la survie, le dynamisme et l’action des Franco-Manitobains. Albert Lepage

La réponse de Marc Marion

Marc Marion explique que le rôle du conseil d’administration de Presse-Ouest est de gérer les activités quotidiennes de l’entreprise, tandis que le comité d’étude avait la responsabilité de se pencher sur la propriété des actions.

« On a entamé une restructuration sur les opérations. C’est, strictement parlant, un devoir du conseil d'administration de Presse-Ouest » qui n'est pas en lien avec le tavail du comité, dit-il. « C’est une restructuration qui aurait été faite indépendamment du travail du comité », affirme le président de Presse-Ouest.

« Le préambule de la proposition 1 [avancée par Albert Lepage et 12 autres personnes] est une série d’inexactitudes, de tromperies et de faussetés complètes qui sont là pour miner l’intégrité du CA de Presse-Ouest », lance-t-il.

Selon lui, dire que Presse-Ouest est devenue une fiducie n’a aucun sens. Il dit que légalement, une entreprise incorporée ne peut pas devenir une fiducie.

« C’est une proposition qui fait concurrence à celle de la SFM et qui a une prémisse qui n’a aucun sens », affirme Marc Marion.

Selon lui, il est évident que les auteurs n’ont pas du tout compris la restructuration de l’entreprise.

