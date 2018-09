Juno, seule survivante de sa portée, est née au zoo de Toronto en novembre 2015. Cette femelle avait été amenée temporairement au zoo du parc Assiniboine pour socialiser avec d'autres ours.

Désormais âgée de trois ans, les responsables du zoo estiment que Juno est prête à rentrer chez elle.

« La possibilité d'interagir avec d'autres jeunes ours du parc zoologique du parc Assiniboine et d'apprendre d'eux est une occasion inestimable d'apprentissage et de perfectionnement pour Juno », affirme Grant Furniss, le directeur principal au soin des animaux au zoo.

« Même si nous sommes tristes de voir Juno partir, nous sommes très heureux des progrès réalisés au cours des 18 derniers mois et nous savons que les visiteurs, les bénévoles et le personnel du zoo de Toronto se réjouissent de son retour », poursuit-il.

Les visiteurs du zoo de Winnipeg pourront voir Juno une dernière fois le 1er octobre.

Ce n'est pas la première fois que des ours polaires font le trajet entre Winnipeg et Toronto.

En octobre 2016, les frères Hudson et Humphrey sont retournés au zoo de Toronto où ils étaient nés, après un séjour à Winnipeg lorsqu’ils avaient 15 mois.