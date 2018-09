Début du graphique (passez à la fin)

Économie

Le Nouveau-Brunswick doit faire face à plusieurs enjeux économiques.

Selon Statistique Canada, le Nouveau-Brunswick est la seule province où la population diminue. Il y a plus de décès que de naissances et plus de départs que d’arrivées.

Une population qui vieillit fait fondre la population active, donc le nombre de travailleurs. Cela signifie un amoindrissement des revenus issus des taxes et des impôts pour la province.

Le taux de chômage est aussi parmi les plus élevés du pays, et la dette publique dépasse les 14 milliards de dollars.

La croissance et la dette

Le Parti libéral propose de renverser la tendance en misant sur l’investissement dans les infrastructures gouvernementales comme les hôpitaux et les écoles. Les libéraux veulent aussi stimuler l’économie grâce aux petites entreprises et à la rétention des jeunes.

Les progressistes-conservateurs priorisent le contrôle des dépenses et souhaitent atteindre l’équilibre budgétaire. Pour stimuler la croissance économique, ils misent sur une plus grande exploitation des ressources naturelles et une économie qui favorise les entreprises privées.

Au Parti vert, on veut d’abord des emplois qui sont bons pour l’environnement et une économie locale. Le NPD, quant à lui, souhaite la rétention des jeunes et l’amélioration des conditions de travail.

Le salaire minimum

Une unanimité persiste sur un point : il faut hausser le salaire minimum. Les libéraux souhaitent l’augmenter à 14 $ de l’heure d'ici la fin du mandat. Le NPD propose 15 $ de l’heure et le Parti vert 15,25 $.

Les progressistes-conservateurs ont aussi indiqué qu’ils souhaitaient le hausser, mais n’ont pas précisé jusqu’à combien.

Santé

Les foyers de soins

Le Nouveau-Brunswick a une population vieillissante et il manquera près de 3000 employés dans les centres de soins d’ici 5 à 10 ans, selon une experte.

Les libéraux souhaitent établir une stratégie pour recruter davantage de personnel. Ils espèrent prolonger d’une demi-heure le temps alloué aux services offerts aux patients d’ici 2022, à la fois pour améliorer la qualité des soins reçus et pour réduire la charge de travail des employés.

Les progressistes-conservateurs estiment aussi qu’il faut augmenter le nombre de travailleuses dans les foyers de soins et proposent de hausser leurs salaires pour les attirer davantage.

Les hôpitaux

Les libéraux proposent l’ouverture de centres de santé non urgents pour désengorger les urgences et souhaitent l’embauche de médecins, d’infirmières et de paramédicaux supplémentaires.

Un gouvernement progressiste-conservateur prévoit investir 23,9 millions de dollars afin de réduire les temps d’attente dans le système de santé.

En ce qui concerne la privatisation des services du Programme extramural, le Parti progressiste-conservateur promet de revoir le contrat du gouvernement avec Medavie dans un délai de six mois.

Le Parti vert et le NPD veulent pour leur part mettre fin à la privatisation des services de santé.

Éducation

Les libéraux souhaitent offrir la gratuité collégiale et universitaire à davantage de jeunes.

Le NPD veut éliminer les frais de scolarité dans tous les collèges communautaires et réduire de 25 % les droits de scolarité dans les universités.

Le Parti vert, le NPD et le Parti libéral s’entendent pour éliminer les intérêts sur les prêts étudiants.

Du côté des progressistes-conservateurs, on s'engage à évaluer les programmes en place avant de faire d’autres promesses en ce sens. Ils veulent établir des mesures pour inciter les jeunes à aller étudier.

Ils souhaitent supprimer les seuils de fermeture d’écoles instaurés par les libéraux afin de maintenir plus d’écoles en milieu rural.

Environnement

Le Parti vert souhaite bâtir un réseau électrique vert basé sur des énergies renouvelables et interdire l’extraction des gaz de schiste.

Le NPD veut imposer une taxe sur le carbone et la réinvestir dans les énergies vertes, et mettre fin à l’utilisation du pesticide controversé glyphosate.

Le Parti libéral souhaite éliminer les sacs de plastique et veut s’attaquer aux pailles, aux ustensiles et aux contenants jetables.

En matière de plein air, le Parti progressiste-conservateur propose pour sa part d'autoriser la chasse aux dindons sauvages.

La taxe sur le carbone

Les progressistes-conservateurs l’ont martelé continuellement durant la campagne : ils s’opposent farouchement à la taxe sur le carbone que veulent instaurer les libéraux fédéraux.

Il s’agit d’une taxe environnementale imposée par le gouvernement fédéral.

Les progressistes-conservateurs veulent se joindre à la Saskatchewan et l’Ontario pour contester cette taxe. Ils considèrent qu’elle n’aura pas de réel impact sur l’environnement et pourrait nuire à l’économie.

Les libéraux provinciaux ne comptent pas s’opposer à ce projet.

Alcool et cannabis Les libéraux ont promis d'ouvrir la vente de bière dans les dépanneurs. Une proposition à laquelle le chef des progressistes-conservateurs ne s'oppose pas. Les progressistes-conservateurs veulent privatiser la distribution du cannabis dans la province.

Ce ne sont pas les seules promesses de chaque formation politique. Nos articles au sujet de leurs plateformes électorales vous permettront d'en savoir plus.

Le soir du 24 septembre, vous pourrez obtenir les résultats de l'élection en accédant à notre page spéciale.