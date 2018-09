L'important jugement sur les quotes-parts rendu plus tôt cette semaine n'aura pas eu la portée escomptée. Même si la Cour supérieure donne raison à L'Ancienne-Lorette et condamne la Ville de Québec à rembourser les factures payées en trop depuis 2008, cette décision rate sa cible. Les divisions entre les parties se creusent un peu plus.