Un texte d’Alain Labelle

1. Un premier scanner corporel maison

Le système Naked est composé d’un miroir de plain-pied muni d’un scanneur personnel et d’une balance. Photo : Naked Labs

C’est rien de moins qu'un miroir 2.0! Le Naked, dernière création de l’entreprise américaine Naked Labs, ne vous cachera rien de votre corps.

Idéal pour accompagner un programme de mise en forme, le système Naked est composé d’un miroir de plain-pied muni d’un scanneur personnel et d’une balance. Ce miroir est équipé de trois capteurs de profondeur Intel RealSense qui créent un modèle 3D précis de votre silhouette en 15 secondes.

Le système Naked permet d'obtenir une image corporelle 3D. Photo : Naked labs

Un système breveté traite ensuite les informations provenant des images de la caméra en fonction de votre poids mesuré par la balance.

En plus d’obtenir votre image physique, en mesurant toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds, le Naked permet d’établir précisément votre pourcentage de graisse corporelle.

Pour le moment, le Naked n’est en vente qu’aux États-Unis, mais il devrait l’être au Canada d’ici 2019. Le temps pour les futurs clients canadiens d’amasser les 1900 $ nécessaires à son acquisition.

2. Une peau robotisée qui donne vie aux objets inertes

La peau OmniSkins peut se greffer à plusieurs objets inanimés, comme les peluches. Photo : Université Yale

Des peaux robotisées polyvalentes, intégrées à des capteurs, peuvent maintenant transformer presque n'importe quel objet mou et le faire bouger.

La technologie Robotic Skins développée au laboratoire de Rebecca Kramer-Bottiglio de l’Université Yale permet aux utilisateurs d'animer l'inanimé et de transformer les objets du quotidien en robots.

La peau OmniSkins est une combinaison de matériaux élastiques enrobés de capteurs et d'actionneurs. Photo : Université Yale

La peau robotique est conçue sans tâche spécifique à l'esprit de ses créateurs. Elle se plie, s'étire et se contracte et peut s'enrouler autour d'objets pour créer des robots flexibles et légers. Elle permet aussi de fabriquer des pinces ou des dispositifs portables.

L’équipe s’est inspirée d’un projet de la NASA qui était à la recherche de technologies robotiques simples faciles à utiliser dans l'espace.

Le transport de robots rigides préfabriqués vers Mars prendrait de la place et de l'énergie. Par contre, des feuilles 2D robotisées et réutilisables pourraient être facilement emballées et prêtes à être utilisées.

« La plupart des robots sont conçus pour une tâche spécifique, mais un robot reconfigurable peut potentiellement effectuer de nombreuses tâches. C'est là que j'ai pensé aux peaux robotisées », explique Mme Kramer-Bottiglio.

3. Endormir les homards avec du cannabis

Un homard dans un aquarium Photo : iStock

La propriétaire d'une ferme de homards du Maine aux États-Unis a trouvé une façon originale pour endormir les homards avant de les tuer.

Charlotte Gill, propriétaire du restaurant Charlotte's Legendary Lobster Pound de Southwest Harbor, endort les homards en soufflant de la marijuana dans leurs aquariums à l’aide d’une pompe à matelas pneumatique avant de les faire bouillir vivants.

La technique fonctionne-t-elle? Pour le moment, il n’existe aucune preuve scientifique pour le prouver. La Pre Jennifer Mather, une spécialise du comportement des mollusques céphalopodes de l'Université de Lethbridge en Alberta, explique que la Science n’a toujours pas statué sur les effets de la marijuana sur le cerveau des homards.

« Personne ne sait non plus si elle se dépose dans la chair », affirme M. Mather. Une étude sur la question serait donc bienvenue, ajoute-t-elle.

Quoi qu’il en soit, les clients de Mme Gill qui s'inquiètent de la teneur en THC de leurs aliments peuvent toujours commander des homards préparés de la façon traditionnelle, c'est-à-dire cuits à la vapeur ou bouillis vivants.

4. Un vélo pour marcher!

Un vélo Alinker. Photo : Barbara Alink

La marchette a été revue et corrigée par l’architecte Barbara Alink. Cette Néerlandaise a inventé un appareil qui est en quelque sorte l’heureuse combinaison d’un déambulateur et d’un vélo. L'Alinker est décrit comme un vélo de marche à trois roues qui aide les personnes âgées et à mobilité réduite à se déplacer. Ses utilisateurs sont assis debout, les pieds sur terre. Ils peuvent alors se pousser vers l'avant.

Ce vélo sans pédale se veut une alternative aux fauteuils roulants et aux scooters. Il améliore, selon sa conceptrice, le style de vie de ses utilisateurs en leur permettant de rester actifs.

Lancé en Amérique du Nord en 2016, l’Alinker s’adapte à tous les types de corps.

Il coûte actuellement 2500 $, mais Barbara Alink cherche des investisseurs afin d’en baisser le prix le plus rapidement possible.

5. Un filtre qui filtre à l’envers

Les grosses particules passent à travers le filtre liquide, tandis que les particules plus petites restent derrière. Photo : Tak-Sing Wong

Habituellement, les filtres comme ceux d’une cafetière laissent passer les plus petits éléments et retiennent les plus gros. C’était avant les travaux de Tak-Sing Wong et Birgitt Boschitsch de l'université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis.

Le duo a mis au point un nouveau type de membrane liquide, semblable à du savon, qui laisse passer les gros objets et retient les plus petits.

La membrane épouse le contour des objets qui la percent (à partir d'une certaine dimension), puis elle se reforme lorsqu’ils la traversent.

Dans le prototype initial, les chercheurs ont utilisé un simple film de savon. Cette membrane s'enroule autour de l'objet lorsqu'il passe à travers, permettant à la membrane de se cicatriser complètement d'elle-même sur le dessus de l'objet qui passe à travers elle.

Elle pourra avoir plusieurs fonctions, notamment en médecine. Elle pourrait servir de barrière contre les particules lors d’une chirurgie, en permettant aux dispositifs médicaux (les instruments chirurgicaux) de passer à travers tout en laissant les contaminants à l'extérieur.

Ainsi, lors d’une chirurgie, la membrane pourrait empêcher des germes d’atteindre une blessure ouverte, tout en permettant à un médecin de réaliser sans risque son travail.

6. La planète de Spock enfin découverte

Représentation artistique d'une planète qui autour de l'étoile 40 Eridani A. la planète Vulcanis (ou Vulcain) Photo : Université de la Floride

Les amateurs de l'univers de Star Trek seront heureux d’apprendre que la planète Vulcanis (ou Vulcain), d’où est originaire Spock a finalement été observée. En quelque sorte...

En 1991, dans une lettre envoyée au magazine Sky & Telescope, le créateur de la série, Gene Roddenberry, et trois astronomes du centre d’astrophysique Harvard-Smithsonian estimaient que si elle existait, la planète serait probablement en orbite autour l’étoile 40 Eridani A située à environ 16,5 années-lumière de la Terre.

Un certain nombre d’étoiles ont été mises de l’avant par la communauté trekkie pour abriter la civilisation vulcane.

En 1991, Roddenberry et ses coauteurs expliquaient que 40 Eridani A était le plus probable parce que, âgées de 4 milliards d'années, elle serait assez vieille pour abriter dans son orbite des planètes permettant de développer des êtres superlogiques tels que Spock.

Des astronomes américains de l’Université de la Floride ont découvert que 40 Eridani A abrite une planète d’environ 8 fois la masse de la Terre dans son orbite.

Officiellement, cette planète ne s'appelle pas Vulcain, mais bien HD 26965 b, et son étoile HD 26965. Il faudrait encore s’y téléporter, mais la gravité y serait peut-être trop grande pour abriter la vie. Mais une chose est certaine, il y a bien une planète autour de 40 Eridani A.

7. La main, d’hier à aujourd’hui

L’illustrateur azéri Gunduz Aghayev a créé une série de dessins qui illustre comment le pouvoir de la main humaine a évolué au cours des derniers millénaires.

Le feu et la cigarette, une oeuvre de Gunduz Aghayev Photo : Gunduz Aghayev

Du simple lancer d’une pierre à l’arme nucléaire, l’artiste explore l’évolution de la technologie à travers la main, qui est une partie du corps capable du meilleur et du pire.

De la pierre au bouton nucléaire, une oeuvre de Gunduz Aghayev. Photo : Gunduz Aghayev

Si elle peut construire des ponts et créer des œuvres d'art, elle peut aussi être destructrice et capable des pires violences.