1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Assurer la pérennité de la main-d’œuvre par la formation et le développement économique.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis né au Bénin et je vis maintenant à Québec et à Matane

Le château Frontenac, à Québec Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

3- Avez-vous des enfants?

Oui

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Universitaire : baccalauréat en Agronomie, maîtrise en Sol et Environnement et doctorat en Sciences de l’eau

5- Quel est votre âge?

45 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Dale Carnegie

Lecture Photo : iStock

7- Quel est votre passe-temps préféré?

La lecture, la danse et le jardinage

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Je n’en ai pas.

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Un sorbet aux petits fruits (bleuets sauvages)

Un sorbet Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

10- Quel est votre film préféré?

La poursuite du bonheur (Will Smith)

11- Quel est votre livre du moment?

Le juste équilibre (A. Roger Merrill et Rebecca R. Merrill)

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Présentement, non. Mais j’ai déjà eu un chien et un chat (chat : Doudou et chien : Chippie)

Un chien et un chat jouent dans l'herbe Photo : getty images/istockphoto/vvvita

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

La pratique du sport et passer du temps avec ma famille, ma plus grande passion

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Plusieurs!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

WhatsApp

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.