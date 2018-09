Cette étude suggère que, si le gouvernement fédéral redistribuait l’argent collecté par la future taxe carbone aux provinces et aux territoires, les ménages canadiens gagneraient de l’argent.

Les travaux indiquent que les Canadiens recevraient plus d'argent en remboursement qu'ils n’en paieraient en taxe.

L’étude a été réalisée pour un groupe non partisan à but non lucratif, Canadians for Clean Prosperity. Celui-ci est dirigé par Mark Cameron, un ancien directeur politique du cabinet du premier ministre Stephen Harper.

L’économiste Dave Sawyer travaille à EnvrioEconomics et a contribué aux travaux de recherche. Il explique que les retombées économiques seraient encore plus importantes dans des provinces ayant de fortes émissions de carbone et une faible population. C’est le cas notamment de la Saskatchewan et de l’Alberta.

La taxe carbone fédérale Le plan de taxation du carbone entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et sera imposé dans les provinces qui n’ont pas élaboré leur propre plan. Le plan fédéral prévoit un prix de départ de 10 $ par tonne d’émissions de dioxyde de carbone, un prix qui passera à 50 $ la tonne en 2022. L’argent perçu par la taxe reviendra à la province.

D’après les données de l’étude, la plupart des ménages canadiens ne recevraient que quelques centaines de dollars par an, mais les revenus pourraient être plus élevés dans certains cas.

Par exemple, en 2020, une famille aisée de l’Ontario pourrait recevoir environ 15 $ de plus que ce qu'elle paie, alors qu’une famille monoparentale saskatchewanaise recevrait 1397 $.

Une étude qui soulève la controverse

L’étude sera publiée la semaine prochaine, mais suscite déjà des réactions chez les opposants à la taxe sur le carbone.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, soutient que le rapport est « hautement spéculatif » et que les auteurs sont des partisans de la taxe carbone. Il rappelle également que le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas dévoilé le coût exact de la taxe carbone, ni donné de détails sur l’utilisation de l’argent récupéré.

Pour le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan, Dustin Duncan, un tel remboursement d’argent irait à l’encontre de l’objectif de la taxe carbone.« Pourquoi est-ce que les gens voudraient changer de comportement s'ils obtiennent plus d’argent qu'ils n’en dépensent dans la taxe sur le carbone », s'interroge-t-il.

L'Ontario et la Saskatchewan contestent le plan fédéral de taxation du carbone devant les tribunaux.

Ottawa doit déterminer comment il répartira les recettes provenant de ces provinces.