Sur la liste des lauréats se trouve le nom de la directrice de l’ACFA de Bonnyville Cold-Lake, Thérèse Dallaire. Il s’agit d’une première reconnaissance pour cette pionnière de la francophonie, qui a davantage l’habitude de donner des prix que d'en recevoir.

C’est pour elle l’occasion de revenir sur son long parcours de bénévole et de militante pour la francophonie en Alberta, notamment dans le domaine du théâtre. Elle ne regrette en rien son parcours atypique pour l’époque. « Je suis retournée à l’école après avoir perdu mon premier fils, raconte-t-elle. Ça ne se faisait pas beaucoup dans ce temps-là, ou si ça se faisait, on n’en parlait pas. J’ai quitté Cold Lake pour aller étudier à Edmonton. J’ai travaillé à Edmonton dans le théâtre. »

Thérèse Dallaire est fière de son parcours. Photo : Association canadienne-française de l'Alberta, régionale de Saint-Paul

Cette touche-à-tout recevra le prix de l'engagement professionnel, qui récompense une personne qui est allée au-delà de ses fonctions rémunérées.

Le gala, qui a lieu chaque année, récompense le travail de membres de la communauté franco-albertaine, que ce soit dans le milieu de l’éducation, des arts, de la santé ou encore de l’aide aux nouveaux arrivants.

« Nous avons très hâte de célébrer les citoyens engagés et passionnés par la francophonie, et nous vous invitons à être des nôtres pour le Gala Reconnaissance. Célébrons tous ensemble celles et ceux qui ont une influence positive dans nos communautés », a déclaré le président de l’ACFA, Marc Arnal.

Liste complète des lauréats 2018 des Prix d’excellence de l’ACFA :

Prix Eugène C.-Trottier – Visibilité : Gilles Denis et André Roy

Prix Maurice-Lavallée – Éducation : Anne-Marie Boucher et Martine Cavanagh

Prix Marguerite-Dentiger – Développement communautaire : Raymond Sévigny

Prix Guy-Lacombe – Services à la communauté : Arsène Muamba et Yolande Proulx

Prix Roger-Motut – Histoire et littérature : Marie Beaupré

Prix Jean-Paul-Bugeaud – Santé : Rachelle Bérubé

Prix Pierre-Bergeron – Jeunesse : Rémi Fagnan

Prix Dulari-Prithipaul – Immigration : Alphonse Ahola

Prix Au service de ma francophonie – Engagement professionnel : Thérèse Dallaire

Lauréats 2018 des prix Impact :

Prix Impact régional : La Cité francophone

Prix Impact provincial : ICI Alberta

Membres intronisés à l’Ordre des sages de la francophonie albertaine :

Lorraine Robinson (Calgary)

Denise Lavoie-Cyr et Rémi Cyr (Centralta)

Claudette Tardif (Edmonton)

Germaine et Michel Lehodey (Edmonton)

Le Gala Reconnaissance se tiendra durant le Congrès annuel de la francophonie albertaine, le samedi 20 octobre 2018, à 20 heures, à l’auditorium du Campus Saint-Jean (8406, rue Marie-AnneGaboury) à Edmonton.